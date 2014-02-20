正回购重启难撼宽资金格局 中国货币政策意在防风险

* 央行本周重启正回购，回收过宽流动性

* 本周延续春节后净回笼态势，但规模缩至1,080亿元

* 分析人士预期短期流动性较充裕局面有望延续

* 央行货币政策仍以防风险为重

作者 康熙泽

路透北京2月20日 -面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，全周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

但本周适逢国库现金定存招标、流通中现金在春节后逐步回流银行体系等多重因素，资金面未因抽离的流动性而感到过强冲击，且分析人士预期，短期流动性较充裕局面有望延续。

民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，货币政策立场没什么变化，主要是监管层还是认为要防风险，防范融资需求过快扩张。那么降融资需求对经济势必有一定影响，付出一些代价，这些高层应该已有预见的，除非经济增速逼近政府底线，这还要看GDP等重量级数据。

“鉴于年初信贷等超预期投放，而且监管可能也是看到2月份这个增速还是比较快，所以央行重启正回购回笼一些资金，还是合理的。”他说。

实际上，央行在过去两年均有跨过春节假期后，重启正回购的习惯。其中2013年春节后首周，在有8,600亿元逆回购到期未续做的情况下，并重启了正回购，操作金额合计500亿元，操作期限上28天及91天兼具。

国信证券宏观分析师钟正生从另一角度指出，预判货币政策拐点，与其揣摩央行在公开市场上的维稳操作，不如关注政府高层对经济增长的忧患之辞。

目前，除春节前总理李克强有关保持适度流动性表述，和春节后人民日报一脉相承有关底限思维的评论外，尚看不到更多政府高层对经济下行的担忧。所以他表示，经济最坏的时候未到，货币政策转向的节点未到。

中国2013年经济增速最终稳定在合理区间，但结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度国内经济增长恐面临一定下行风险。周四公布的汇丰中国2月制造业PMI初值即创下七个月来最低水准。

继周二时隔逾八个月重启正回购操作后，周四央行公开市场续进行了600亿元14天期正回购，加上周二的480亿元操作，本周合计净回笼1,080亿元。两次正回购中标利率均为3.80%。上周则为净回笼4,500亿元。

本周及下周公开市场都无任何央行票据及回购到期。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/jek96v

**短期流动性较充裕局面料延续**

尽管央行再次动用正回购，但适逢今日有500亿元国库现金定存招标，加之此前流通中现金在春节后逐步回流银行体系等多因素助力，本周央行主动抽走的资金未对货币市场构成强烈冲击，周四早盘隔夜回购加权利率已跌破2%，有望再刷新近11个月来的低点。

展望下一阶段，有受访者提到，即使正回购续操作，但短期流动性较充裕局面有望延续。

“一般情况下第一季度流动性是比较宽松的，有季节性因素在里面，”兴业银行资金营运中心分析师郭草敏说，“另外央行发正回购一定要把资金弄的很紧？这也不一定。它是要保持适度流动性，比如说把七天利率拖到正回购利率以上。“

国信证券固定收益研究团队认为，总体来看流动性无忧，无论中央银行如何举措，只是形成市场利率的一个因素，市场流动性是由各方面因素综合形成，而在可预期的未来1-2个月时间内，流动性充裕的局面很难改变。

其在报告中提供数据称，预期2月份商业银行超额准备金规模增加超过1万亿元。

不过海通证券固定收益首席分析师姜超在接受采访时提醒道，“2月份资金面还是宽松的，至于之后的情况，还要看人民币汇率的变化。”

春节后，虽然市场层面人民币升值预期不改，现汇和远汇的客盘结汇压力都较大，但即期汇率还是在疑似有干预目的的大行购汇主导下连续走贬。从1月14日所创历史高位6.0406元到周三收盘，累计跌幅达到0.59%。

**3.8%将成七天回购利率波动下限？**

因资金面宽裕，货币市场利率一跌再跌，业内人士猜测，本周进行的两次14天期正回购中标利率均落在3.80%水平，可能成为未来具有风向标意义的七天质押式回购利率波动区间的下限。

“3.8%的利率反映了央行认为的货币市场利率的‘合理水平’，未来七天回购利率难以突破这一下限。”中金公司报告称。

该机构指出，央行在春节后重启正回购的做法在去年就出现过，即2013年2月19日，央行重启28天正回购，利率定在2.75%，此后这一利率水平成为了七天回购的下限，仅在3月7日和8日两天突破过。目前正回购重启背景与当时相似，如果去年规律依然成立，未来七天回购利率降难以突破3.8%。

本周一，银行间市场七天期回购加权利率在三个月来首次跌至4%以下，此后不断回落，目前最新报3.6934%。

2013年1-5月，七天期质押式回购加权利率波动区间仅为2.49%-4.99%，明显较6-12月要稳定，该品种后半年加权利率波动区间在3.34%-11.62%。

2013年货币市场七天期质押式回购加权利率走势 r.reuters.com/fav65v

央行最近一次在公开市场上进行正回购操作为2013年6月6日，招标量100亿元，期限28天，中标利率2.75%。而央行最近一次进行14天期正回购为2011年的1月11日，规模600亿元，中标利率为2.05%。

2013年央行公开市场操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 480

(周四) 600

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净回笼 1,080 (完)

(审校 林高丽)

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