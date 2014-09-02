央企薪酬改革不仅仅是限薪 旨在建薪酬分配合理增长机制--专家

路透北京9月2日 - 针对中央管理企业负责人薪酬制度改革方案，中国人力资源和社会保障部劳动工资研究所所长刘学民指出，中央管理企业负责人薪酬制度改革绝不仅仅是限薪，根本的目的是要在中国国有企业建立起薪酬分配的正常合理增长机制和激励约束机制。

新华社报导援引他的话称，央企负责人薪酬原则上应以较高级别的相似国家公务员薪酬为基本参照，个别经营业绩特别突出的可以加上体现其优秀经营业绩和风险报酬的激励性报酬，拿到比公务员更高一些的报酬。

刘学民指出，与国内职业经理人市场薪酬价位相比，央企负责人薪酬水平也偏高。央企的资产、利润等规模远远大于非国有企业，企业规模与企业高管薪酬水平通常正相关，因此央企高管薪酬水平应相对高一些，但央企负责人薪酬水平是同期沪深上市主要负责人的大约２至３倍，显着偏高。

虽然沪深非国有控股上市公司高管部分持股或拥有股权激励等中长期激励，这些非货币薪酬占总薪酬的比例较高，而央企负责人通常没有持股或股权激励，但央企负责人在年薪等现金激励之外，也拥有企业年金、补充医疗、补充养老、住房等福利性收入，这些部分数量也比较可观。而且央企负责人的职位稳定性通常远好于非国有企业。

他并强调，央企负责人薪酬水平与城镇在岗职工的收入差距以及同级公务员相比都显着偏高。

中国中共中央政治局上周五召开会议表示，要深化中央管理企业负责人薪酬制度改革，逐步规范企业收入分配秩序，对不合理的偏高、过高收入进行调整。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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