版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 13日 星期二 08:42 BJT

韩国首尔一大学发生邮包爆炸 伤及一教职员

路透首尔6月13日 - 一名消防官员表示，韩国首尔市中心的延世大学校园周二发生邮包爆炸，造成一名教职员受伤，消防队员据报前往处理。

韩联社报导表示，爆炸发生后，警方也派遣特别行动小组官员前往了解。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张若琪)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐