各国央行与监管机构将考虑是否需弃用Libor

* 9月的会谈将商讨是否保留Libor

* 伯南克和卡尼提出基於市场的可能替代选项

* 英国央行总裁金恩称需要进行"激进的改革"

* 卡尼:犯错者需要大幅改善其表现

路透渥太华7月18日电---各国央行官员及监管机构9月将举行会谈,以商讨是否可以对伦敦银行间拆放款利率(Libor)进行改革,或者是否Libor作为全球借贷成本指标的地位已受损到应被放弃的地步.

英国央行总裁金恩在一封信中对同僚表示,"显而易见,Libor体系需要进行激进的改革."

美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克,以及加拿大央行总裁卡尼周三提出了可能替代Libor的利率.部分银行人士在2007-2009年金融危机期间操纵了Libor.

"如果Libor体系不能修复,还有其他替代选项,"Carney在渥太华举行的新闻发布会上表示.

"如果是结构上的缺陷且无法修复--而这是有可能的--那就可能需要不同类型的解决办法,我们需要仔细考虑."

一位央行消息人士称,金恩将Libor问题列入9月9日将於瑞士巴塞尔举行的经济谘询委员会(Economic Consultative Committee)全球央行会议议程中.

随後一周金融稳定委员会(FSB)的指导委员会还将继续这一讨论.该委员会主席为卡尼,成员还包括其他金融监管者.

Libor被用於550万亿(兆)美元的利率衍生品合约中,对从抵押贷款到信用卡等的广泛金融产品都有影响.卡尼表示,市场能够"绝对信任"该利率是至关重要的.

几十家银行因利率操纵丑闻在接受调查,其中包括摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE).一些银行将Libor人为压低,从而在交易中获利,并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本.

巴克莱(BARC.L)已与美国和英国监管者达成和解,支付了4.53亿美元罚金.

高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在华盛顿表示,Libor丑闻会加剧美国民众在2007-2009年金融危机後对该行业的不信任情绪.

布兰克梵称:"重新赢得信任非常困难,而且目前困难程度又加深了很多."

卡尼的发言人Jeremy Harrison表示,卡尼曾与伯南克、金恩及其他几位官员讨论过"全球联合发起快速有效恢复这一重要进程诚信度的益处."

卡尼在新闻发布会上称,"如有可能的话,迈向明显更市场化的利率是具有吸引力的."

卡尼提到使用回购利率和隔夜指数掉期利率的可能性.美联储主席伯南克周三在华盛顿也提及过这两个构想.

伯南克亦指出用美国公债利率作为指标利率的可能,但其表示,美联储还未敲定支持哪个具体替代方案.

Liobr是基於银行提交的美元及其它货币同业拆息估值,每天计算得出的利率.

**替代方案**

因此这是一种主观的计算方式,如果计算基础更客观,就可能减少人为操纵.例如,澳洲银行票据掉期参考利率(Australian Bank Bill Swaps Reference Rates)是基於证券在市场上的实际利率交易水平.

卡尼称:"我们最终可能--我不想给出什麽具体对策,因为目前处於非常早期的阶段--但我们最终可能是不同币种采用不同类型的利率."

这并不是说,银行肯定会退出Libor报价团,即使来去是自愿的.

当被问及若银行业者退出Libor的可能後果时,卡尼称,"这些顶尖机构会意识到,他们有责任留在报价团中,继续给出对自身借款利率的预估."

他表示,多数银行给出的数据准确,"我们不应该因为某一些机构的不当行为,而否定全部".(完)

--编译 兰秀娟/石冠兰/王翔琼/王兴亚;审校 徐文焰/程琳

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