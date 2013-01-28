东电首尝B转A 预案或最快2月初出炉

* 东电B有望最快2月初公布其B转A预案--消息

* 中金和摩根士丹利华鑫协助推进该预案

* 东电B方案将具示范效应

路透上海1月28日 - 据两位消息人士周一透露,浙江东南发电股份有限公司900949.SS有望最快于2月初公布其B股转A股预案,这将是国内第一家尝试B股转A股的B股公司,估计将给未来B股市场带来相当大的示范效应.

消息人士透露,投行中金公司及摩根士丹利(MS.N)中国合资公司摩根士丹利华鑫证券正在协助东电B推进该方案的最终定型.

"我们关注这个,就想看看B转A到底是个什么思路,这将对未来纯B股公司有示范作用."华西证券首席分析师曹雪峰称.

两市102家B股公司中,有15家纯B股公司,其余87家同时拥有A股和B股.

曹雪峰指出,目前B股流动性不佳和再融资功能缺失,所以相对A股市场,B股市场估值不高.业内比较关心B转A是否会参照同股同权原则,即B转A不用溢价,还是采用其他方案.估计东电B方案揭晓后,将可传递出一定的政策导向.

而在B转A过程中如何处理外国股东持有的东电B股亦是颇受关注,因为目前尚不允许未取得合格境外机构投资者(QFII)的外国投资者投资A股.不过也有分析师建议,可参照中集集团B转H先例,以特例形式允许外资股东持有和抛售东电A,但不能直接买入任何A股.

消息人士尚未透露东电B转A的具体细节.业内人士此前曾猜测:东电B转A方案有两种可能:一种是直接增发A股,以换取股东手中的B股;另一种是先私有化B股,再发行A股并上市.

此前中集集团(000039.SZ)(2039.HK)已成功以介绍方式转股H股市场,成为业内首家B转H公司,当时公司允许国内居民股东持有中集H股并抛售,但不可买入.之后万科(000002.SZ)200002.SZ亦宣布其B转H计划,方案思路与中集集团类似.

中金公司和摩根士丹利华鑫都不愿发表评论.而东电公司相关人士则对路透表示,公司方面希望在农历春节长假(2月9日-15日)前能够有个说法.

自去年11月21日起,东电B即申请停牌,因第一大股东浙江浙能电力股份公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项.(完)

(发稿 林琦; 审校 屈桂娟/张喜良)

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