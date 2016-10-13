焦点：中国9月大宗商品进口如火如荼 尽管经济依然堪忧

路透北京10月13日 - 周四公布的海关数据显示，上月中国大举进口原油、煤炭、铁矿石等大宗商品，尽管中国政府出手为过热的房地产市场降温，且这个全球第二大经济体的健康状况依然堪忧。

中国再次取代美国成为第一大原油进口国，其原油日进口量创历史新高，铁矿石进口也达到历史次高水平，推动上海螺纹钢期货触及五周高点。

煤炭和大豆进口量略低于8月总体水平，但超过分析师预估。

铜进口量逆势下降，减少逾四分之一，触及一年多最低水平。在国内供应依然充沛的情况下，这是需求萎缩的最新迹象。

大宗商品进口数据与中国总体进口数据大相径庭。数据显示，中国9月进口意外萎缩，令人担忧经济企稳态势可能不会长久。

海关总署新闻发言人黄颂平在国新办新闻发布会上称，原油及其它大宗商品进口增加反映出随着经济企稳，内需在改善。

钢铁厂当月大规模进口铁矿石，因钢铁价格上涨刺激产量增长，而且基础设施及建筑业对钢铁的需求仍然持坚。

“(强劲的铁矿石进口数据)显示出了中国国内产业持续关停的影响，同时也彰显出楼市及基础设施行业需求强劲，从而提振钢铁生产，”澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Daniel Hynes称。

然而进口上升，一部分原因也可能是国内供应减少以及补充库存的需要，而不是基础需求显现任何新的乐观迹象。

公用事业及钢厂当月进口煤炭规模超出预期，因中国政府打击煤污染及关停低效煤矿，触发煤炭价格飙升，降低了本土库存。

原油进口增加部分受到政府储备库存推动，政府在上月开始新的商业原油储备。

煤炭前景或许依然乐观，虽然政府正在加大努力补充供应，并给蹿升的煤价降温。

中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周四称，中国煤炭产能严重过剩、供大于求的趋势目前没有根本改变。当前出现的煤炭价格过快上涨，缺少市场基础，也不可持续。

但分析师表示，随着国内煤矿增产，供应增加，但不太可能在北半球冬季到来前抑制煤炭进口。

华安期货的资深分析师王飞表示，预计12月煤炭需求将上升，届时中国北方正处于取暖季。王飞对进口韧性感到意外。

中国进口飙升带动澳洲动力煤出口价格创下纪录最大涨幅之一，推动指标纽卡斯尔船货价格今年大涨85%至每吨90美元，为2013年4月以来最高水准。(完)