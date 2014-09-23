9月汇丰中国制造业PMI初值微升 下行压力犹存考验政策定力（更新版）

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京9月23日 - 新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。
Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业就业分项指数初值下滑至46.9，创2009年2月以来最低水平。至此，该指数已经连续11个月在50下方运行。
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌认为，虽然整体PMI指数小涨，但分项数据喜忧参半，一方面新订单和新出口订单指数有所改善，另一方面就业指数进一步下降且通缩压力加深。
“整体数据仍表明制造业在温和扩张，房地产市场放缓依然是经济面临的最大下行风险。”他说，“希望中国央行能出台进一步的货币宽松举措以稳增长。”
中国PMI和工业增速图表 link.reuters.com/cuq72w
Markit提供的分项数据显示，9月制造业产出指数持平于上月，新出口订单和新订单指数环比分别上升1个和2个百分点，这与外需好转带动中国出口回暖的趋势保持一致。
但投入价格指数和产出价格指数双双跌至半年低位，表明受产能过剩压力以及房地产市场低迷影响，制造业仍面临下行压力。
此前出炉的8月宏观数据差强人意，让投资者对经济前景充满疑虑。中国央行上周已经量价齐下，通过5,000亿元人民币SLF投放和下调正回购利率，向市场传递明确的宽松信号。
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，上述操作不仅有助于缓解季末时点的资金波动，亦有助于引导利率下行，缓和融资成本高的压力，此外还可以平复市场的悲观情绪，加强预期管理。
“在近些年杠杆率跳升、产能过剩严重的大背景下，中国政府不愿意采取强刺激举措是可以理解的。”瑞银首席经济学家汪涛表示，“但地产营建和工业生产持续放缓，让地方政府和企业资产负债表进一步恶化，也益发考验政府的决策定力。“
她预计，未来政府会加大政策支持，除了进一步简政放权，还会有更多定向货币宽松举措出台，同时还会加快基建和棚改建设，推出新的重大项目等。
中国财政部长楼继伟日前表示，当前中国经济总体平稳增长，经济运行保持在合理区间，但同时也面临增速放缓的压力。在此情况下，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标变化而做大的政策调整。
是次PMI预览数据样本采集期为9月12日-19日。终值定于9月30日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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