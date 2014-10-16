9月新增贷款创逾10年同期新高 但表外不振存隐忧（更新版）

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
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路透上海10月16日 - 中国9月新增贷款高于预期，社会融资亦环比小增，此前定向宽松政策渐显效，对实体经济的助力亦逐步增加。不过表内融资占比持续上升，表外融资不振，显示金融机构经济预期仍谨慎，对融资投向风控严格，未来部分高风险领域面临的债务风险可能进一步上升。
分析人士指出，在经济尚未摆脱弱势运行前，短期内货币政策仍会坚持定向宽松的取向，若经济进一步走弱以至突破官方底线，则宽松政策有望逐步加码。
“数据整体有改善，可视为积极信号，融资对经济的支持力度有所加大，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。
他并表示，表外融资自8月的2,550亿收缩至9月的不足2,000亿，其快速收缩值得注意，虽然监管层的意愿是提高表内融资占比，但大量表外融资的主体由于资质问题，难以获得表内融资，影子银行的快速收缩可能会恶化实体经济的债务问题。
央行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。
央行并公布，初步统计的9月社会融资规模为1.05万亿元人民币，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。9月人民币贷款在社会融资规模中占比上升至81.6%，上月则为73.4%。
路透获得的央行官员在数据发布会上的评论预计，未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。[nL3S0SB1WN]
而金融市场方面，债市现券收益率在金融数据出台前一度下滑3-5基点(bp)，数据公布后跌幅尽数回吐。
欲浏览中国9月金融数据图表，请点击：link.reuters.com/rar23w
广发银行高级交易员颜岩谈到，12.9%的M2增速略好于预期，不过这个数据开始有些失真。因存款偏离度考核限制大量存款回表，可能长期持续压低M2水平，实际上存款规模增长更快。
他指出，金融数据反映出目前经济运行开始有企稳的迹象，但不要指望有明显好转，未来底部震荡的可能性最大。暂不应指望全面的宽松政策，只要央行能够维持低利率环境，就已经是不错的市场环境了，也是改革中以时间换空间的重要步骤。
刘东亮则认为，在连续实施多轮小规模的总量宽松，而融资仍显疲软之后，央行的货币政策或将更加转向价格调控而非总量调控，预计将会有更多压低市场利率的举措出台，但最关键的仍在于降低贷款利率，考虑到四季度经济不大可能有明显反弹，降息可能只是时间问题，届时将会同步下调存款利率，以降低银行的负债成本。
中国央行宽松政策继续加码，本周二公开市场正回购利率在一个月内再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。[CN/MMTCN]
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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