9月多事之秋 人民币相对抗压可望逆风而行

图为面值百元的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

记者 李珊珊

路透香港8月30日 - 结束平淡无波的8月，进入9月的多事之秋，美联储何时退市以及中东局势紧张，令金融市场人士如坐针毡。今年以来人民币走势稳健，表明其对于新兴市场动荡具抗压性。而随着季末做帐期再临，先前下移的利率曲线可能重拾升势，但升幅料较6月”钱荒”时可控。

综合市场看法，人民币汇率9月可望基本平稳，相对稳健的基本面令其得以避开印度、印尼等新兴国家货币暴跌的拖累，而境内短率在趋近月底时偏升，亦将对人民币汇价形成支持。不过，人民币汇率今年迄今涨幅约1.80%，已落入大多数投行对其年涨幅1.5-2.0%的预测区间，这令市场对于追买人民币态度谨慎。

银行人士指出，这波印度及印尼市场的“撤资”，除了美债利率上升触动外，也与其自身的宏观因素有关。中国的经常帐以及庞大的外汇储备，令人民币得以获得屏障。

“这波走资不是亚洲国家一起发生，韩国、中国这些经常帐比较稳健的国家，反而看到避险资金流入。”一中资银行人士说。

此外，他表示，资本帐受管制，也增加资金自中国撤出的难度。人民币是亚洲主要货币中今年唯一保有升值的，但下半年以来变动不大，仅微幅升值0.33%。这两个月来亚币以韩圜表现最佳，升值2.80%，印度卢比及印尼卢比贬幅均超过10%。

欲浏览人民币与其他亚洲货币今以来升贬幅比较，请点选(link.reuters.com/seg72v)

在利率方面，央行连续数周的短天期逆回购，稳定境内市场对于短期资金面的恐慌情绪，预料6月底利率狂飙的景象不致于在第三季底重演。对于尚浅的离岸资金池而言，境内的不确定因素消除，有助于离岸利率较为有序的变动。近期离岸利率曲线明显下移，反映市场对于短期资金面较为轻松的情绪。

不过，央行持续发行三年期央票，锁住长期流动性，境内银行持续去杠扞化等令境内长券收益率上升。境内外比价效应以及美债收益率上升，料令离岸长期利率压力仍大。

反映在离岸远期外汇曲线上，一年期远汇跌至6.2300下方后料持续回升。随着进入9月，市场反映对于季底流动性预期，境内外一年期远汇利差料逐步收窄。

目前离岸一年期远汇报2.2361/01，与境内利差约为215点子，本周最阔见约252点。

虽然投资人对于人民币逆风而行有所信心，然中国经济前景也并非一片坦途，包括外人难窥全貌的地方债务问题、影子银行梳理过程对金融体系的影响以及政府处理楼市泡沬的手段。在全球金融遇入动荡时期之际，仍要留意任何负面消息引发的反应。

美银美林策略师崔巍指出，“我们最主要的忧虑，就是热钱流出。”

他指出，由于人民币与美元、日圆等货币的利差，相信利差交易先前十分盛行，这些资金多数可能停泊在人民币理财产品、信用债、信托等影子银行体系。随着新兴市场资产价格动荡以及美元利率走升，这些产品回报率相较起来吸引力下降。

“任何突发性的资金流出，可能会引起银行体系信用紧缩，对房地产市场以及货币稳定也会有所冲击。”崔巍说。

普益财富上周发布的报告称，下半年市场流动性总体仍将保持较为充裕的状态，但在月末、季末会阶段性趋紧。反映到银行理财市场，预计下半年理财产品月均收益率维持在4.50%左右，高于1-5月份的收益水平。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 36,853.1 108

2. 渣打银行 19,828.4 60

3. 法国巴黎银行 16,365.3 52

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 星展 3,184.7 10

**本周市场动态**

--香港金管局表示，自今年1月延长港深人民币跨境结算支付系统的服务时间，首7个月透过延时窗口每日结算交易量平均达45亿元人民币，较去年下半年日平均量成长近一倍。预料会有更多银行加入此服务.

--华夏基金管理公司推出第二只人民币合格境外机构投资者（RQFII）A股交易所买卖基金（ETF）--中国A80指数ETF(83180.HK)(3180.HK)，该指数为中华交易服务推出的跨境指数，追踪中国120指数的A股成份。

--香港与中央政府签署CEPA补充协议十，进一步放宽在多个服务贸易领域的市场准入条件，包括允许符合设立外资参股证券公司条件的港资金融机构，在上海、广东省和深圳各设立一家两地合资的全牌照证券公司，港资合并持股比例最高可达51%。

--香港易方达资产管理公司称，推出一支RQFII纯债基金，以全债券配置为标的，集中投资于BBB-级以上的高信用评级债券，RQFII额度为10亿元。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)表示，过去12个月卢森堡使用人民币支付的交易量成长86%，成为欧元区继法国后第二。

(审校 曾祥进)

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