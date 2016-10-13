英国9月房价连续第二个月上升 但伦敦房价续跌--RICS

路透伦敦10月13日 - 调查显示，英国9月房价连续第二个月上涨，买家询问则是2月以来首度上升，表明房市经受住英国公投退欧的初步震撼。

但伦敦房价再次下跌，因不确定退欧决定对伦敦及其庞大金融服务业的冲击，以及4月加税对投资性购房的影响。

皇家测量师学会(RICS)称，9月房价差值从前月的正13升至正17，进一步远离7月所及三年低点正5。

该指数连续两个月上升，在此之前则连降五月。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn称，6月退欧公投后市场正慢慢稳定下来，但主要问题仍是缺少卖方。2014年中以来这一现象一直在推高房价。

预计英国财政大臣哈蒙德在11月23日发表他的第一份预算报告时，将会宣布有关刺激住宅建设的举措。

受访者对伦敦未来三个月的房价预期有所下降，而对全国房价预期则为3月来最强。

“伦敦中心地区的数据仍然与总体趋势不太相符，受访者表示该地区市场的房价近期可能会进一步下滑，”Rubinsohn说。“其他地区的房价看来仍处于升势当中。”

RICS此前曾表示，英国央行在8月决定自2009年以来首次降息，或许刺激了楼市的乐观情绪。

英国经济在退欧公投后三个月里的表现好于央行以及多数民间经济学家的预期。

但英镑大幅贬值后预计通胀将会上升，或将损及许多家庭的支出能力；企业暗示将削减投资，等待英国与欧盟的未来关系得到进一步明确。(完)