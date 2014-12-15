中国投资：中国将帮助塞尔维亚建设350兆瓦火电机组--媒体

路透贝尔格莱德12月14日 - 塞尔维亚Kostolac煤电厂的经理对当地媒体称，中国和塞尔维亚下周将签署价值超过6亿美元的协议，为该电厂新建发电机组。这是该国老化的能源基础设施行业20多年来获得首笔重大投资。

电厂经理Dragan Jovanovic对Pink Television电视台表示，协议将在12月16和17日的中国与中东欧领导人峰会间隙签署，该会议在贝尔格莱德举行。

中国投资者愈发看重巴尔干半岛的能源项目，他们扩大业务，而且比欧洲同业更愿意承担风险。该地区因与欧盟的联系以及存在价格上涨空间，因此具有良好的获利前景。

项目包括建设一个新的350兆瓦(MW)发电机组，并对附近的Drmno煤矿扩产。Jovanovic说需要五年才能完工。

他说中国将为该项目提供6.08亿美元贷款，偿还期20年，包括七年宽限期，固定年利率为2.5%。

塞尔维亚政府和国有电力公司Elektroprivreda Srbije(EPS)提供剩余的1.07亿美元资金。

EPS已经投入12.5亿美元对Kostolac电厂进行升级改造，资金由中国进出口银行 提供，设备由中国机械设备工程股份有限公司 供应。

由于技术老化，该电厂的B1和B2发电机组不能满负荷运转，改造后将增加发电量，延长机组使用寿命并降低温室气体排放。

塞尔维亚三分之二的电力来自老化的火电厂，其余来自水力发电。该国亟需改造能源基础设施以满足需求增长。

由于今年5月的一次洪水淹没了给该电厂供应的煤矿，该国能源业一直捉襟见肘，迫使塞尔维亚进口电力和煤炭弥补能源缺口。(完)