小威温网女单五度封后

在周六进行的温网女单决赛中，30岁的小威廉姆斯以6-1 5-7 6-2力克波兰选手A-拉德万斯卡，收获个人第五个温网女单冠军，这也是她职业生涯中个人第14个大满贯女单冠军。在随後进行的女双决赛中，小威又与姐姐大威廉姆斯联手击败对手，夺得双打冠军。路透