《Seres专栏》吃什么才健康？为何专家也没个准主意？

(本文由路透中文网编译提供) （David S. Seres是医学博士、人类营养研究所医学副教授，以下内容仅代表其个人观点。）

路透8月11日- 你是否曾经纳闷，为什么营养专家关于健康饮食的观点经常改变？过去六个月里，许多专家和营养组织发布了众多膳食指南，包括吃什么能预防癌症，加工食品是否真正意义上的食品，摄入脂肪与心脏病是否有关联，如何通过饮食来控制糖尿病等。美国农业部（USDA）以及卫生与公众服务部(HHS)明年也将发布膳食指南，目前已引发关注。

这些新的膳食指南与以往的多数指南一样，对我们了解饮食和疾病之间的因果关系帮助不大。更糟糕的是，它们还可能连累营养科学的信誉。此外，这类膳食指南往往未经严谨的科学研究，却常常暗示人们：你能控制自己是否会得某种疾病，因此如果患病就是你自己的错。

这在很大程度上是由于资金问题，以及缺乏资源进行有助于解答最紧迫问题的研究。执着于给出建议，却未进行适当的研究来论证观点，这会在无意中造成有害影响。

营养研究与所有的医学研究一样，难度大且成本高昂。而营养研究甚至比其他医学领域的研究更复杂。首先，很多设计精良的研究最后却失败了，原因是研究对象无法坚持指定的饮食，譬如要求研究对象饮食中少放盐，但这样的食物最初可能令人觉得淡而无味。

其次，饮食的改变可能导致许多其他变量同时发生改变。例如，要判断低蛋白质饮食是否能降低患癌症的风险，相关研究中就可能要求少吃烧烤或加工肉食，而这些肉食可能含致癌物质。考虑到这些重合效应以及研究对象间的细微差别，有关饮食改变的研究往往需要数万名参与者。

第三，饮食的影响是细微的，为了观察到任何改变，研究人员可能需要跟踪观察研究对象数十年。

在营养学以及整个的医学研究中，研究人员主要依赖两种研究：随机化研究和观察性研究。

进行随机化研究时，通常选择一群有特定相似之处的研究对象，随机指定处理方式，而具体到营养学研究就是指定不同饮食结构。研究人员而后观察研究对象，看不同处理方式对他们产生了怎样的影响。因为研究对象近似，且随机指定不同处理方式，因此研究人员能够从中发现一定的因果关系。

而观察性研究则选择目标人群，观察两个现象是否经常同时出现，譬如微笑和快乐。这种研究相对容易，且成本不高，因此更常用，但这类研究往往只能得出对因果关系的假设。而多数膳食指南正是基于这类研究。

观察性研究不仅无法确定因果关系，甚至常常会误导，因此基于这些研究结论的饮食建议可能带来害处。当观察性研究发现两种现象同时发生时，很可能其实更主要是基于未知的第三方因素，而非研究者得出的结论。

譬如观察性研究发现饮食中抗氧化维生素含量较高的人，患癌症的机率较低。但适当的随机研究却发现，饮食中补充抗氧化维生素，反而可能提高患癌症的风险。这或许能解释为什么我们听到的不同饮食建议彼此相去甚远。

因为经常看到相互矛盾的膳食指南，公众当然有权质疑指南的可信度。如果营养专家不告诉公众研究中存在的不足，甚或自己都不承认这样的不足，公众对营养专家的信任会进一步削弱。我担心的是，若我们继续让我们的饮食建议听起来十分明确，传递出来的讯息就是：我们不需要进行更多的研究，或者不需要更多资金支持研究。

还有另一个问题，是由于专家对自己的研究表现得过于自信。于是从膳食指南中得出的结论是：如果你患上癌症或其他“可预防的”疾病，那就是你自己的错。我诊治了数千名癌症患者，其中很多患者感到失败、懊悔以及遗憾，他们认为自己原本可以采取措施避免得病的。

营养和疾病之间的相关性尚缺乏论据，在这种情况下，我们不应该让患上癌症以及其他疾病的人感到自责。

我不是说我们应该摈弃所有的膳食建议。事实上，我觉得最近几个指南给出的建议还不错。但我也知道它们并非确定无误，而普通民众也是如此。当专家们频繁改变看法时，我们传递出来的讯息是：干脆什么膳食指南都别理会了。

但愿有朝一日，所有关于饮食与疾病关系的大规模、有效的长期随机研究都不缺资金了。而在此之前，营养专家必须让自己和公众都认识到，他们的观点基于的数据有优点也有不足。（完）