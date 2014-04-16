服务业向好支撑中国首季GDP超预期 政策加码刺激可能性降低

* 一季度GDP同比增长7.4%，略高于预期

* 工业和投资均逊预期

* 消费稳健，三产持续向好提供支撑

* 二季度经济企稳概率大

* 政策加码刺激的可能性降低

发稿 北京/上海中文部；撰写 乔艳红

路透北京4月16日 -虽然工业和投资弱于预期，但消费稳健、第三产业占比持续提升，合力推动中国一季度经济同比超预期增长7.4%；再加上就业状况依然良好，在缓解经济面疑虑同时，也让政策再度加码刺激的可能性降低。

随着前期稳增长举措的逐渐实施，二季度中国经济企稳可能性很大。分析人士预计，未来货币政策料维持中性偏宽，财政政策继续定向发力，政府将持续推进改革以促进中长期发展。

“7.4%的GDP和工业增速之间有不一致，或许可以解释为工业对GDP的贡献在下降，第三产业对GDP的贡献在上升，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩分析称，消费对经济的贡献度也比去年高出1个百分点，“这些都可以说是经济结构调整的体现。”

他认为，数据的出炉将让市场对于刺激政策的预期有所减弱，改革和增长肯定有冲突的一面，但也要看到有促进增长的一面。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。

1-3月固定资产投资同比增长17.6%，低于路透预估值18.1%；3月规模以上工业增加值同比增长8.8%，亦低于预估值9%；3月社会消费品零售总额同比增长12.2%，路透调查中值为12.1%。

逊于预期的工业和投资数据和高于预期的GDP，形成鲜明对比。不过，国家统计局在新闻稿中指出，一季度第三产业增加值占GDP比重为49.0%，比上年同期提高1.1个百分点，高于第二产业4.1个百分点；同期，最终消费支出占GDP比重为64.9%，比上年同期提高1.1个百分点。

“虽然一季度经济增速稳中略缓，但运行在合理的区间，并且经济稳中有进、稳中向好的态势没有发生根本的改变，仍在向宏观调控的预期方向发展，”国家统计局新闻发言人盛来运在记者会上表示。

他并透露，一季度城镇新增就业人数374万人，比去年同期继续增长，而且从内部掌握情况来看，失业率数据总体亦保持稳定，“一季度的就业形势是稳中向好的。”

国信证券宏观经济分析师钟正生认为，就业市场波澜不惊，应该拓宽了政府可以容忍的增速底限，再加上一季度相对平稳的GDP数据，政策再度加码刺激政策可能性降低。

而考虑到已出台微刺激措施的陆续实施，发达经济体尤其美国复苏势头明朗给出口带来支撑，以及调控政策松动下房地产投资增速难以加速滑坡，“二季度经济增长企稳是可以期待的，未来将看到财政政策定向发力，货币政策中性维稳，”钟正生称。

略超预期的中国GDP数据公布后，缓解对中国经济前景的担忧，亚洲股市纷纷走强。中国国内股市沪综指.SSEC早盘收涨0.26%，明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS小涨0.4%，日本股市.N225扩大涨幅至2.5%。

中国工业增速图表 link.reuters.com/bes58v

中国GDP和CPI图表 link.reuters.com/tas58v

**服务业持续向好**

一季度宏观数据出炉后，业内人士几乎都把焦点放在为何GDP和“三驾马车”数据不匹配的问题上。毕竟，在制造业表现低迷、抑制三公消费效应持续、净出口回落的情况下，一季度GDP还能增长7.4%委实令人费解。

“7.4%的GDP增速符合我们预期。基本上是东方不亮西方亮，二产不行靠三产。预计二季度经济会企稳或略好一些，3月稳增长的措施才出来，滞后效应会体现出来，”中信建投研究发展部副总裁胡艳妮表示。

申银万国首席宏观分析师李慧勇亦对此作出了解读：首先，去年服务业占比第一次超过第二产业，成为稳定经济的重要力量；第二，工业3月恢复但力度偏弱，恐怕给二季度经济带来下行压力。

过去一年来中国制造业PMI表现持续低迷，但服务业表现一直不错。国家统计局公布的非制造业商务活动指数一直处在54.0左右的相对高位，汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国3月服务业采购经理人指数(PMI)则创下51.9的四个月高点。

而且从吸收外资力度来看，今年1-2月服务业吸收外资比重已经超过五成。中国商务部数据显示，1-2月服务业使用外资106.06亿美元，同比增长25.5%，在总量中占比54.9%；制造业吸收外资70.19亿美元，同比下降6%，在总量中占比36.3%。

盛来运在解释就业形势比较好的原因时亦提到，服务业发展速度很快，比重持续上升，而且服务业是劳动密集型产业，对劳动力的需求也会增加。

另外，零售销售虽然名义增速回落，但扣除物价因素后的实际增速有所加快，这意味着消费对经济增长的贡献在上升；而且，从投资的内部结构来看也有一些积极变化，比如第三产业投资、以及民间投资的比重在继续提高，民间投资比重今年一季度比去年同期提升1.5个百分点，达到64.8%。

“现在还不能说中国经济已经由工业主导型的经济转向服务业主导型的经济，由投资主导型的经济转向消费主导型的经济，但是这个过程正在加快，这种变化正在悄然发生，”他说。

**政策持续加码刺激可能性降低**

前期出炉的疲弱发电量、外贸、制造业PMI等数据，都让市场对中国一季度经济运行持悲观看法，投资者对中国加码刺激力度的预期在不断升温。但7.4%的增速暗示一季度平稳开局，政策宽松预期料将有所减弱。

“中国经济总体开局平稳，运行总体良好，同时企稳向好的基础仍需要进一步巩固，...保持中国经济中高速增长不缺动力，我们有信心、有能力、有条件实现中国经济长期可持续发展，”盛来运在记者会结束时称。

澳新银行中国经济师周浩评价一季度数据时表示，别的数据都低，只有GDP高，要么就是服务业还不错。他认为，经济还是偏弱的，但从这个数据看政策只能是微调了，市场的刺激预期可能会落空。

“货币政策现在其实已挺松的了，接下来财政政策可能再出一些针对性的刺激措施，但看来不会有大规模的刺激行为出台，”他说。

中国高层官员日前在多个场合陆续发声，都传递出不会采取强刺激举措的信号。国务院总理李克强表示，中国稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策；财政部副部长朱光耀也表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速，如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。

华融证券研究部副总经理马兹晖表示，一季度数据可以说有喜有忧，虽然不是特别正面，但有助于缓解硬着陆的担忧；二季度可能略乐观一些，在稳增长政策支撑下，企稳是大概率事件，可能还会有小幅反弹，估计在7.5%。

“政策面会略有一些动作，小的维稳还是有的。政府目标还是在按7.5%走，但没有那么强硬的一定要在7.5%之上，略低一些也可以接受，”他说。(完)

(审校 张喜良)

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