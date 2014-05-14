尽快扩大服务业营改增试点 放宽生产性服务业市场准入--国务院

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京5月14日 -中国国务院周三召开常务会议称，要尽快将营改增试点扩大到服务业全领域，并有序放宽市场准入加快发展生产性服务业。
“更多依靠市场机制和创新驱动，发展研发设计、商务服务、市场营销、售后服务等生产性服务。”中央人民广播电台晚间新闻援引常务会议内容称。
会议并表示，要有序放开建筑设计、会计审计、商务贸流等领域外资准入限制。
同时，研发设计、检验检测认证、节能环保等生产性服务企业可申请认定高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率。
中国自今年起将铁路运输和邮政服务业纳入营改增试点，至此交通运输业已全部纳入营改增范围。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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