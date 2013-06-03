服务业未来5-10年将成中国经济最大增长亮点--摩根大通

路透北京6月3日 - 在中国新一届领导层力促服务业发展的背景下，摩根大通中国区全球市场业务主席李晶预计，未来5-10年服务业将取代重工业和投资，成为中国经济最重要的增长亮点，电子商务、现代物流、公共服务行业等是其看好的行业。

李晶在摩根大通中国峰会上称，目前中国服务业占整体国内生产总值(GDP)不过45%左右，就业才占到36%，而在发达国家占GDP的比重能达到80%左右，中国服务业还具有很大的发展空间。她还看好旅行和娱乐行业、创新和战略的新兴行业。

国务院总理李克强近期表示，要把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎。大力发展服务业，既是当前稳增长、保就业的重要举措，也是调整优化结构、打造中国经济升级版的战略选择。

她指出，中国经济对投资依赖太大，未来三到五年，固定资产投资仍会占中国经济增长非常大的比重，但投资的方向会有些转变，如从传统制造业逐步转向有高附加值、有重要战略意义的新兴产业，以及可以提高城镇生活品质的基础设施行业，加大对道路工程、物流基础设施、公共交通和污染防治等领域的投资。

在此过程中政府将更大程度容忍偏低的经济增速。摩根大通对中国2013年GDP增长率预估为7.6%。

“尽管面临巨大的经济阻力和不确定性，但政府不太可能继续采取刺激措施，中国必须更多地依赖市场机制解决问题。”李晶表示。

她并指出，新一届政府改革的主题集中在城镇化和市场化价格改革两个方面。在新型城镇化过程中，要考虑环境的可持续性，收入再分配，而制定制定合适的房地产市场政策也是一大挑战。

作为城镇化的一大方面，李晶认为向城镇居民提供他们负担得起的住房也是政府当务之急，应多建保障房；并加大力度来抑制房地产投机行为。“如果政府要提高土地的供应、房地产的供应，在未来的几年房地产市场的价格可能慢慢会更加温和一点，现在是供不应求，所以价格非常坚挺。”(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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