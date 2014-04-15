服贸协议若未通过 台湾发展人民币离岸中心将受影响--台湾金管会

路透台北4月15日 -台湾金管会周二向立法院财委会提出报告指出，陆方承诺台湾金融业者以人民币合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场，若两岸服贸协议未通过，将丧失抢先发行人民币金融商产品的契机，且台湾发展成为人民币离岸中心的目标也会受到影响。

金管会主委曾铭宗将于周四赴财委会进行两岸服务贸易协议的相关报告，其中提及倘若服贸协议未通过，台湾金融业者将无法适用较合格境外机构投资者(QFII)便利资金汇出入时程或是享受较低的换汇成本，丧失抢先发行人民币金融商产品的契机。

“台湾想发展成为人民币离岸中心的目标也会受到影响。”金管会称。

曾铭宗此前已表示，两岸服务贸易协议通过后，即有千亿的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，有助于去化人民币资金；若没过，人民币存款相对没去路，相信人民币存款利率会往下调。

此外，金管会报告点出此次陆方对台湾释出多项较WTO会员优惠的开放承诺，包括合资基金管理公司的台资持股比例可达50%以上，可设立合资全牌照证券公司、证券投资谘询公司且在特定区域持股可达50%以上，并可合资期货公司持股可达49%等，将有助于业者以更有利的经营条件拓展大陆市场，证券期货从业人员亦可增加随公司前往大陆地区发展的机会。

台湾金管会主委曾铭宗日前提出三大理由支持两岸服务贸易协议尽速通过，其中包括服贸对银行、证券等台湾金融业有非常好发展空间，若没过证券银行受伤也最深。

至于银行方面，金管会报告称，两岸服贸协议未过，银行业务也将有五个面向受到影响，其一为大陆商业银行从事代客境外理财业务时可投资符合条件的台湾金融商品，包括上市股票、证券投资信托基金、公债及公司债等，有助于扩大台湾金融市场资金动能。倘服贸协议未通过，除无法进一步扩大资金动能外，相关金融机构之业务发展与就业机会亦无法如预期增加。

其二为此次陆方放宽台资企业定义包括第三地台商，将有助于扩大台湾银行业在大陆地区分行初期办理台资企业人民币业务的范围，并可协助更多台商取得融资资金。倘服贸协议未通过，将立即影响目前已获陆方核准筹办台资企业人民币业务的台资银行。

此外，报告并指，若两岸服贸协议没过，对银行业影响还包括本次陆方允诺台资银行可在大陆设立村镇银行，倘服贸协议未通过，延宕多时的第一银行河南省12家村镇银行之申设案将无法顺利进行；同时也将影响目前洽谈中的相关参股投资案，金融业者拟以策略联盟方式迅速进入大陆市场的时机可能因而延宕。(完)

(记者 詹静宜；审校 林高丽)

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