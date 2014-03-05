两会报告：2014年中国经济社会发展总体要求和目标摘要

路透北京3月5日 -中国国家发展和改革委员会周三向“两会”提交2014年中国经济社会发展总体要求和目标的报告，提出切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

以下为报告摘要：

**主要目标**

--保持经济合理增长。GDP增长7.5%左右。统筹考虑抓改革、促调整、惠民生、防风险等各方面因素。在加快转变经济发展方式的关键阶段，转型升级的任务很重，速度不宜定得过高。7.5%左右是经济增长预期目标，是弹性的、引导性的。

--注重提质增效升级。研发投入占国内生产总值的比例提高，新型城镇化有序推进，生态文明建设取得积极进展，单位GDP能耗下降3.9%以上,单位GDP二氧化碳排放量下降4%。决不能以牺牲结构和资源为代价换增长速度。

--居民消费价格涨幅3.5%左右。考虑了各方面涨价因素和人民承受能力，为推进改革和调整留出一定空间。

--突出民生优先。城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内；城镇保障性安居工程住房基本建成480万套以上，新开工700万套以上。

--保持国际收支基本平衡。外贸进出口总额增长7.5%左右，服务贸易发展加快；对外投资持续扩大，利用外资总量保持稳定，结构优化；促进进出口稳定增长政策效应的继续发挥。

**主要任务和措施**

--完善调控方式和手段

继续实施积极的财政政策。今年拟安排全国财政赤字1.35万亿元，比上年预算增加1500亿元，赤字率为2.1%。完善结构性减税政策；调整优化支出结构，重点用于保障和改善民生；建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度。

继续实施稳健的货币政策。今年广义货币供应量M2预期增长13%左右。综合运用多种货币政策工作，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长；用好增量，盘活存量，加快资金周转；提高直接融资比重。

加强对信贷、债券、理财、同业和信托等业务的风险监管，守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。防治大规模资本异常流动对经济和金融运行造成大的冲击；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--深化改革

国有企业改革。推进自然垄断行业改革，鼓励非公有制企业参与国有企业改革。

财税体制改革。调整消费税征收范围、环节和税率，研究逐步理顺中央和地方事权。

金融体制改革。建立存款保险制度，推动股票发行制度改革，推进利率市场化，完善汇率市场化形成机制，扩大人民币跨境使用。

农村体制改革。慎重稳妥进行农村土地制度改革试点，完善征地制度，保障农民公平分享土地增值收益。

--着力扩大内需

充分发掘消费潜力。中国2014年社会消费品零售总额预期增长14.5%。增强居民消费能力，培育和发展新的消费热点，优化消费环境。

促进投资稳定增长和结构优化。中国2014年全社会固定资产投资预期增长17.5%。释放民间投资潜力，优化政府投资结构，抓好重点项目。

--促进农业稳定发展

保持主要农产品生产稳定发展，预计2014年粮食总产量5.5亿吨以上。完善和强化农业支持保护制度，中央预算内投资继续向“三农”倾斜，扩大农业补贴资金规模，完善粮食主产区利益补偿机制。

--推进新型城镇化

2014年全国常住人口和户籍人口城镇化率预计分别达到54.6%和37.1%。有序推进农业转移人口市民化，研究破解城市内部二元结构的对策措施，推进城乡基本公共服务均等化。

优化城镇化布局和形态，促进大中小城市和小城镇协调发展。

--促进产业结构优化升级

推动重点产业布局调整优化。优化沿海、沿边和内陆地区产业布局，推动城市高污染企业环保搬迁；推动工业园区和产业集群转型升级。

着力化解产能严重过剩矛盾。坚决遏制新增违规产能，多策并举优化存量产能；加快建立和完善以市场为主导的化解产能过剩矛盾长效机制；提高行业准入标准，清理各种优惠政策，加快淘汰落后产能。

深入实施创新驱动发展战略。2014年研究与试验发展经费支出占国内生产总值比例预期达到2.17%。加快国家科技重大专项的实施以及成果应用，整合设立国家新兴产业投资引导基金。

加快发展服务业。积极发展研发设计、现代物流、金融租赁、节能环保服务、检验检测等重点行业。2014年服务业增加值预期增长8.3%。

--扎实推进生态文明建设

强化制度保障。建立健全生态补偿机制，建立生态红线管控制度、企业环境信用评价制度。

大力发展循环经济。落实循环经济战略及近期行动计划，整顿矿业开发秩序，发展绿色矿业，开展海水淡化试点示范。

狠抓环境治理和生态建设。加大大气污染防治行动计划实施力度，加强区域联防联控，继续推进重点流域和区域水环境综合整治，全面推行清洁生产。

--做好保障和改善民生工作

实施更加积极的就业政策。完善促进就业税收扶持政策，抓好化解产能过剩中出现的下岗再就业工作。

统筹推进城乡社会保障体系建设。建立统一的城乡居民基本养老保险制度，加快城乡居民大病保险和异地就医即时结算。

做好住房保障和房地产市场调控工作。加快解决中低收入群众基本住房问题，继续开展城镇保障性住房建设、棚户区改造和农村危房改造，推进廉租房和公租房并轨运行，落实好房地产市场调控政策。(完)

(整理 李贺 审校 黄凯)

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