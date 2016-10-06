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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 14:47 BJT

企业结盟：日本7&I控股与同业H2O Retailing达成资本及业务结盟

路透东京10月6日 - 日本营收第二大的零售商7&I控股公司 周四表示，该公司与规模较小的同业H2O Retailing Corp 达成资本及业务联盟，两家公司计划互相持股3%。

7&I控股计划到2021年2月28日止的财年将年度营业利润提高至4,500亿日圆(43.4亿美元)。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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