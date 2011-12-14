美空军无人机在塞舌尔坠毁--美使馆

"美国空军一架遥控MQ-9型无人驾驶飞机在马埃岛塞舌尔国际机场坠毁。该无人机未装备武器，没有人员伤亡，"美国大使馆在声明中称。

12月4日伊朗声称，在该国东部接近阿富汗的地方击落一架美国无人机。随後伊朗在电视上播出了无人驾驶飞机的画面，并称即将破解其技术秘密。（完）