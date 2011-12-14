美空军无人机在塞舌尔坠毁--美使馆

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透维多利亚12月13日电---美国驻毛里求斯大使馆称，美国一架无人驾驶飞机周二在塞舌尔国际机场坠毁。
"美国空军一架遥控MQ-9型无人驾驶飞机在马埃岛塞舌尔国际机场坠毁。该无人机未装备武器，没有人员伤亡，"美国大使馆在声明中称。
塞舌尔民用航空管理局（SCAA）确认了该事故，称该机正在进行"例行巡逻"，坠毁原因是机械故障。
美国大使馆没有评论该机的用途，称坠毁原因不明。
12月4日伊朗声称，在该国东部接近阿富汗的地方击落一架美国无人机。随後伊朗在电视上播出了无人驾驶飞机的画面，并称即将破解其技术秘密。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。