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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 15:23 BJT

美空军无人机在塞舌尔坠毁--美使馆

美国驻毛里求斯大使馆称，美国一架无人驾驶飞机周二在塞舌尔国际机场坠毁。"美国空军一架遥控MQ-9型无人驾驶飞机在马埃岛塞舌尔国际机场坠毁。该无人机未装备武器，没有人员伤亡，"美国大使馆在声明中称。塞舌尔民用航空管理局确认该事故，称该机正在进行"例行巡逻"，坠毁原因是机械故障。路透

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