顺丰控股与菜鸟网络恢复业务合作 国家邮政局介入调解

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月5日 - 中国大型快递公司--顺丰控股(002352.SZ)周一公告，在国家邮政局的协调下，从上周六(3日)午间起，顺丰与阿里(BABA.N)旗下的菜鸟网络全面恢复业务合作和数据传输。标志着二者在互通数据接口上的争端问题暂告一段落。
顺丰控股上周五就与菜鸟网络上述事项发布公告，当时表示此事不会影响去年重组时对2017年和2018年净利润做出的业绩承诺。
国家邮政局官方微信亦于3日表示，6月2日晚，该局召集菜鸟网络和顺丰速运高层来京，就双方关闭互通数据接口问题进行协调，后就恢复合作等达成共成。
菜鸟网络科技公司成立于2013年5月，由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、申通集团、圆通集团、中通集团、韵达集团等共同组建。
公司网站数据显示，截止到2015年11月，菜鸟网络通过接入快递公司、仓配服务商、日日顺、苏宁物流、落地配公司等，实现了中国超过70%的快递包裹、数千家国内外物流、仓储公司以及170万物流及配送人员在菜鸟数据平台上运转。
顺丰控股股票上周五收报53.29元人民币，近三个月累计下跌21.52%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
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