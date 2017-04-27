顺丰控股一季度净利同比增13.8% 子公司介入体育彩票业务

路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股(002352.SZ)一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。

刊登在深交所网站上的季报显示，一季度公司实现营收154.71亿元，同比增长25.55%；每股收益0.18元。

公司还预计今年上半年净利为16.3-18.3亿元，同比变动幅度为-7%-4.41%。顺丰控股解释称，应公司发展策略，在保持公司业务增长的情况下，继续加大对营运资源的前瞻性投入。因此，今年上半年净利润预计与去年同期基本持平。

公告还指出，顺丰控股持股50%的顺丰彩科技发展公司协助国家体育总局设计、研发以顺丰快递元素为主题的纸质即开型彩票，已获财政部审查批准。国家体彩中心安排广东、江苏、湖南和江西作为试点省份，落地实施该即开型彩票的项目合作。

周三，顺丰彩已与广东等四省体育彩票中心签署代销协议，期限三年。四省体彩中心授权顺丰彩作为该彩票的销售代表，顺丰彩将分别于这四大省份通过顺丰渠道提供代理销售该彩票的相关服务，体彩中心将按彩票销量的约定比例向顺丰彩支付代销佣金，顺丰控股将为此提供体彩的物流配送、票务保管及兑奖管理等服务。不过，顺丰控股预计该业务对公司今年经营业绩不会产生重大影响。

顺丰控股周三收报48.57元，过去一个月下跌17.6%。该股目前是深市第二大市值公司，曾一度超越万科(000002.SZ)，成为深市最大市值公司。（完）