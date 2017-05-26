顺丰和UPS在港成立合资公司 推广联合品牌的国际快递服务

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海5月26日 - 中国大型速递公司--顺丰控股(002352.SZ)周五公告称，其全资子公司与联合包裹(UPS)(UPS.N)的香港子公司联合包裹运送服务有限公司在香港成立一家股权各半的合资公司，旨在经营推广和开发联合品牌的国际快递服务。
双方拟对合资公司分别投资500万美元，首期各投入50万美元，其余部分将由双方协商一致后投入。
顺丰控股称，合资企业将经营推广和开发联合品牌的国际快递服务，助力顺丰和UPS提供更具竞争力的国际贸易物流产品，聚焦B2B和B2C客户的跨境贸易，拓展全球市场；合资企业的成立有助于中美两家知名的物流企业在网络、规模等方面取长补短，提升效率。
顺丰控股周五早盘收报55.85元人民币，跌0.47元或0.83%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。