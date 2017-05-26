顺丰和UPS在港成立合资公司 推广联合品牌的国际快递服务

路透上海5月26日 - 中国大型速递公司--顺丰控股(002352.SZ)周五公告称，其全资子公司与联合包裹(UPS)(UPS.N)的香港子公司联合包裹运送服务有限公司在香港成立一家股权各半的合资公司，旨在经营推广和开发联合品牌的国际快递服务。

双方拟对合资公司分别投资500万美元，首期各投入50万美元，其余部分将由双方协商一致后投入。

顺丰控股称，合资企业将经营推广和开发联合品牌的国际快递服务，助力顺丰和UPS提供更具竞争力的国际贸易物流产品，聚焦B2B和B2C客户的跨境贸易，拓展全球市场；合资企业的成立有助于中美两家知名的物流企业在网络、规模等方面取长补短，提升效率。

顺丰控股周五早盘收报55.85元人民币，跌0.47元或0.83%。（完）