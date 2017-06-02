顺丰控股称与菜鸟争端预计不会影响今及明年的业绩承诺

路透上海6月2日 - 针对与菜鸟网络互通数据接口的争端，中国大型快递公司--顺丰控股(002352.SZ)周五发布公告称，公司已通过媒体向公众及用户解释事件因由，预计此事不会影响去年重组时对2017年和2018年净利润做出的业绩承诺。

顺丰并表示，因此事受影响的客户依然可以从顺丰官方渠道及其他第三方信息查询平台查询到物流信息，将尽一切努力减低对客户正常服务的影响，维护保障市场秩序和消费者合法权益。

根据菜鸟网络官方微博披露，顺丰控股周一凌晨关闭对菜鸟的数据信息回传；周一中午，顺丰并停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息。

菜鸟方面表示，对此感到很突然，正在与顺丰紧急沟通。在此期间，为保证消费者和商家利益，菜鸟建议商家暂时改用其他快递公司发货。

不过，顺丰方面对此有不同的解释。据其官方微博称，菜鸟于5月基于自身商业利益出发，要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据，此类信息隶属于客户，丰巢本着客户第一原则，拒接这一不合理要求，菜鸟随后单方面于6月1日0点切断丰巢信息接口。

目前，阿里系平台已将顺丰从物流选项中剔除，菜鸟同时封杀第三方平台接口，已对商家发货造成困扰。

丰巢是一家面向所有快递公司、电商物流使用的24小时智能快递柜平台，2015年6月6日由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯五家物流公司共同投资创建，以解决快递末端难的问题。

据21世纪经济报 道，顺丰表示，丰巢于在2016年开始跟菜鸟合作，菜鸟提供消费者手机号信息给丰巢，丰巢反馈快递出入柜信息，丰巢网点推送等相关快递柜物流信息给菜鸟。但这起合作在2017年3-4月续约过程遭遇挑战。

报导援引顺丰人士称，菜鸟当时提出续约条件是所有快递柜信息的触发必须通过菜鸟裹裹，取件码信息无条件给到菜鸟，丰巢需要返回所有包裹信息给菜鸟（包括非淘系订单）。丰巢难以接受以上合作条款。因此5月菜鸟提出，以数据安全为由停止对丰巢的合作，并在6月1日0点下线丰巢接口信息。

国家邮政局周一表示，受今日菜鸟网络与顺丰速运关闭互通数据接口影响，导致少量快件信息查询不畅，时下樱桃、荔枝、杨梅、芒果等生鲜农产品寄递业务会受到一定影响。（完）

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