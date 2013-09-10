欧元债市：意大利公债收益率18个月来首次高于西班牙公债，因政局动荡

* 意大利公债收益率升至可比西班牙公债收益率之上，为2012年3月来首次

* 对叙利亚短期内将遭军事打击的忧虑缓解

* 避险公债急跌，二线公债受益

路透伦敦9月10日 - 意大利10年期公债收益率周二超过可比西班牙公债收益率，为2012年3月来首次，因市场担忧意大利联合政府是否会能避免解体。

意大利和西班牙公债表现均强于评级较高的公债，因对美国向叙利亚发动军事打击的忧虑缓解，推动德债收益率接近一年半最高。

但意大利公债表现逊于可比西班牙公债，因前总理贝鲁斯柯尼所属政党进一步警告称，如果中左翼议员拒绝推迟讨论是否将贝鲁斯柯尼逐出议会的听证会的时间，他们将退出联合政府。

一意大利参议院委员会原计划在周二继续就是否剥夺贝鲁斯柯尼在参议院的席位进行讨论。

意大利公债收益率上一次高于西班牙可比公债是在2011年8月到贝鲁斯柯尼最后一届任期到期前的七个月间，因市场担心他的政策无法控制该国2万亿欧元的债务。

10年期意大利公债收益率 攀升2.6个基点，报4.554%，10年期西班牙公债收益率 回落1.3个基点，报4.532%。

投资者抛售避险公债，因叙利亚接受了俄罗斯提出的放弃化武以免遭美国军事打击的提议。

美国总统奥巴马称俄罗斯的提议可能是此次危机取得的一个突破，但他仍将推进国会就授权对叙利亚动武的决议进行投票，但目前看来，投票更多的是提供一种支持外交斡旋的假定威胁。

叙利亚情势的发展促使投资者抛售德债，10年期德债收益率 攀升至2.04%的高位，日内上扬约9个基点，逼近上周触及的一年半高位2.059%。