欧洲汇市：通胀数据扶助压低英镑，市场静待英国央行会议记录

* 英镑走低，受累于胀数据和费希尔讲话

* 费希尔称央行内部争论的焦点是否扩大QE，而非退出刺激政策

* 短期英镑利率期货全线上扬，暗示宽松政策将持续

* 周三公布的英国央行会议记录是英镑后市的主要关注点

路透伦敦7月16日 - 英镑兑欧元周二跌至四个月低位，受累于英国央行政策委员的讲话，以及通胀低于预期，巩固了英国央行将保持宽松政策的预期。

各种期限的短期英镑利率期货<0#FSS:>全线上扬，因英国通胀低于预期，目前，市场焦点转向周三将公布的英国央行会议记录，投资者预计央行将保持宽松政策立场。

市场尤其关注，新任总裁尼卡是否投票支持扩大英国央行现行的3,750亿英镑的资产购买规模。上次政策会议上，央行决定保持刺激规模不变。

欧元兑英镑 上扬0.6%，报0.8698英镑，盘中触及3月中以来最高0.87075英镑。

英镑兑美元 尾盘报1.5097美元，通胀数据公布后，跌至1.5045美元的低位。目前，英镑处于1.5028美元的初始支撑位之上，此为周一低位。

策略师称，会议记录将是英国央行向承诺将保持利率在低位，直至经济复苏迈出的一步，目的是让市场有一个心理准备。市场广泛预期央行将在下月初发布的季度通胀报告中发布类似指引。

各个期限的短期英镑利率期货全线上扬<0#FSS:>，2014年3月后到期的合约上扬6-12个跳动点，反应出有关英国央行将保持超宽松政策的预期高涨。

英国央行政策委员费希尔表示，央行内部的讨论更多的是关于如何刺激经济，而非如何撤走刺激举措。他的讲话发表后，英镑承压。