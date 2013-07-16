欧洲汇市：通胀数据扶助压低英镑，市场静待英国央行会议记录

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
* 英镑走低，受累于胀数据和费希尔讲话
* 费希尔称央行内部争论的焦点是否扩大QE，而非退出刺激政策
* 短期英镑利率期货全线上扬，暗示宽松政策将持续
* 周三公布的英国央行会议记录是英镑后市的主要关注点
路透伦敦7月16日 - 英镑兑欧元周二跌至四个月低位，受累于英国央行政策委员的讲话，以及通胀低于预期，巩固了英国央行将保持宽松政策的预期。
各种期限的短期英镑利率期货<0#FSS:>全线上扬，因英国通胀低于预期，目前，市场焦点转向周三将公布的英国央行会议记录，投资者预计央行将保持宽松政策立场。
市场尤其关注，新任总裁尼卡是否投票支持扩大英国央行现行的3,750亿英镑的资产购买规模。上次政策会议上，央行决定保持刺激规模不变。
欧元兑英镑 上扬0.6%，报0.8698英镑，盘中触及3月中以来最高0.87075英镑。
英镑兑美元 尾盘报1.5097美元，通胀数据公布后，跌至1.5045美元的低位。目前，英镑处于1.5028美元的初始支撑位之上，此为周一低位。
策略师称，会议记录将是英国央行向承诺将保持利率在低位，直至经济复苏迈出的一步，目的是让市场有一个心理准备。市场广泛预期央行将在下月初发布的季度通胀报告中发布类似指引。
各个期限的短期英镑利率期货全线上扬<0#FSS:>，2014年3月后到期的合约上扬6-12个跳动点，反应出有关英国央行将保持超宽松政策的预期高涨。
英国央行政策委员费希尔表示，央行内部的讨论更多的是关于如何刺激经济，而非如何撤走刺激举措。他的讲话发表后，英镑承压。
另外，数据显示英国6月通胀增至2.9%，低于分析师预期的3.0%，这为英国央行进一步放宽政策提供了一定的空间。数据拖累英镑走低。(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
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