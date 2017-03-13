顺丰控股称年内择机启动至多80亿元的配套融资计划

路透上海3月13日 - 在去年底完成借壳上市更在近期荣登深市最大市值个股后，中国最大民营快递公司顺丰控股(002352.SZ)周日晚公布其2016年年报，去年实现净利超出预期。公司还透露，与本次借壳重组相关的配套融资计划，将在年内择机启动，计划至多募资80亿元人民币。

据公司年报，去年顺丰控股实现营收574.8亿元，同比增长19.5%；实现净利41.8亿元，同比增长279.55%；每股收益1.06亿元。公司2016年分红预案为每股派现0.10元。

年报显示，去年公司在营收明显增长的情况下，销售费用却大幅下降，导致营业利润出现大幅上升，这是顺丰控股去年业绩超预期的主因。借壳重组方案中顺丰的股东对去年净利的承诺为21.85亿元。

与通常借壳重组与配套融资同步进行的惯例不同，此次顺丰控股分为“两步走”，先完成借壳上市，再进行配套融资。

顺丰控股的最新公告强调，公司于2016年12月正式取得中国证监会关于重大资产重组及募集配套资金的批复，该批复自下发之日起12个月内有效，按照询价（竞价）的方式发行。公司将根据业务发展需要，妥善筹划，择机启动配套融资发行。

按此前披露的配套融资计划，顺丰控股拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于22.19元/股（经除权除息调整后发行价格不低于11.03元/股），发行股份数量不超过7.253亿股。募资拟用于航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设等项目。

顺丰控股称，可以预见，上市资本将助力公司进一步扩大竞争优势，保持甚至扩大公司行业龙头领先地位。 目前国内快递业拥有自营物流航空公司仅有三家，顺丰控股就是其中一家，其余两家为邮政速递和圆通速递(600233.SS)。顺丰目前拥有36架自有全货机并租赁15架全货机，每晚运行140班。未来三年内，顺丰控股自有机队规模预计达到50架，打造以波音(BA.N)767、757、737三种全货机机队为主的空中运力。

顺丰控股周一早盘报61.22元，跌1.69元或2.69%。（完）