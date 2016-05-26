顺丰借壳鼎泰新材上市 深交所问询预估值及业绩承诺合理性

路透上海5月26日 - 日前中国快递龙头顺丰宣布借壳鼎泰新材(002352.SZ)上市，深交所发布重组问询函，要求鼎泰新材就本次顺丰资产预估值，以及未来年度业绩承诺的合理性等予以补充披露。

本周一，鼎泰新材公告拟与顺丰实施资产置换，后者作价433亿元人民币借壳上市，并拟配套融资不超过80亿元。

截至2015年末，顺丰控股(集团)归属于母公司所有者权益为136.96亿元，预估值为448亿元，预估增率227.11%。深交所要求鼎泰新材就行业发展情况、人力成本变化趋势、顺丰控股核心竞争力及同行业可比交易情况等内容，说明本次预估增值的合理性。

顺丰控股的股东承诺2016-2018年度三年的净利分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元。若不足承诺额，顺丰股东将以所持股份及自筹现金来补偿上市公司。

对此，深交所问询函要求，结合主要业务和行业竞争情况，补充披露顺丰控股2013年至2015年营业收入和净利润变化的原因，说明报告期利润的主要来源、可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素，并提示相关风险。

另外，深交所还就相关债权债务转移取得债权人出具的债务转移同意函是否存在障碍、最近三年顺丰控股相关董事、高级管理人员变化原因，以及对外担保事项等提出问询。

目前中国是全球最大的快递市场，包括顺丰、申通、圆通等在内的本土企业居于市场领导地位。顺丰不仅建成覆盖全国的快递网络，并向全球主要市场拓展，开通美国、日本等10余个国家的快递服务，其自营和外包全货机分别达30架和15架。

此前申通和圆通的借壳上市计划已宣布，分别借壳艾迪西(002468.SZ)和大杨创世(600233.SS)，两者估值分别达169亿元和175亿元。

鼎泰新材4月初开始停牌，停牌前收报27.7元。因深交所需事后审核重组材料，公司股票将继续停牌。(完)

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