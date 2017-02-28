顺丰控股早盘连四日涨停 创始人王卫财富超过腾讯马化腾

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月28日 - 近日完成借壳上市后更名的中国最大民营快递公司--顺丰控股(002352.SZ)周二早盘继续封住涨停，为连续第四天涨停。这使得该公司创始人、实际控制人王卫的财富暴增，甚至超过腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾，成为中国第三大富豪。
本地时间11:00，顺丰控股报66.80元人民币，大涨6.07元；公司市值达2,794.7亿元，稳居深市首位。
据福布斯全球实时富豪榜，截止周二，王卫的财富已达262亿美元，排名全球第29位，中国排名升至第三；而马化腾的财富为245亿美元，排名全球34位，退居中国第四位。而万达集团董事长王健林和阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云仍是中国富豪前两位，他们的实时财富分别为314亿美元和288亿美元，全球排名分别为第19位和23位。
2016年福布斯中国富豪榜中，王健林、马云和马化腾排名前三位，王卫排名第四。
去年，国内快递业巨头顺丰与鼎泰新材进行资产置换，顺丰资产作价433亿元，鼎泰新材增发股份作为此次置入与置出资产差额的对价。今年1月，该交易已实施完成，王卫间接持有顺丰控股64.58%股权。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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