中国外管局报告：去年外债规模下降偿付风险减小 外债规模短期波动成新常态

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2015年中国国际收支报告，以专栏形式指出，2015年外债总规模下降，对外偿付风险减小。未来，随着人民币汇率弹性的不断增强、资本项目可兑换的深入推进，以及国际市场利率汇率的变动，中国外债规模的短期波动可能成为新常态。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

截至2015年末，我国全口径外债余额为14,162亿美元（不包括中国香港、中国澳门和中国台湾的对外负债，下同），较2015年3月末下降15%，上半年较为平稳，下半年下降幅度较大，三、四季度环比分别下降9%和7%。外债规模变动呈现以下特点：

从币种结构看，本币外债规模降速高于外币外债规模降速。2015年12月末，本币和外币外债余额较3月末分别下降18%和13%，本币外债余额占比为46%，占比较3月末下降2个百分点。

从期限结构看，短期外债规模下降22%，成为外债总规模下降主因。12月末，短期外债占比较3月末下降5个百分点；中长期外债基本平稳，较3月末增加14亿美元。

从债务主体看，银行等其他接受存款公司外债规模下降推动了外债总规模下降。12月末，银行等其他接受存款公司外债规模较3月末下降 25%，占外债余额下降规模的80%，三、四季度环比分别下降14%和13%；其他部门（企业、非银行金融机构等）外债规模也有所下降，12月末较3月末下降15%。

从债务类型看，贷款、货币与存款下降较快。12月末，贷款、货币与存款较3月末分别下降30%和24%，远高于外债总规模降幅，分别占外债余额下降规模的54%和41%；贷款二至四季度环比分别下降4%、13%和16%；货币与存款二季度小幅上升，三、四季度环比均下降15%，贷款减少主要源于银行贸易融资下降。

受人民币贬值预期增强、美元加息、国内外利差缩小及进出口贸易下降影响，外债总规模下半年降幅较大。从微观主体债务风险角度看，体现了债务主体依据市场变化积极调整资产负债结构的结果，有利于债务主体降低债务负担，提高风险管理意识。从宏观债务风险角度看，说明我国外债整体风险下降，对外偿付风险降低。根据国际公认的外债安全指标初步计算，2015年末我国负债率为13%，债务率为58%，偿债率为5%，短期外债和外汇储备比为28%，各项指标均在安全线以内。

未来，随着人民币汇率弹性的不断增强、资本项目可兑换的深入推进，以及国际市场利率汇率的变动，我国外债规模的短期波动可能成为新常态。外汇局将继续加强事中事后监测分析，防范异常跨境资金流动风险。 （完）