新西兰Silver Fern Farms股东同意向中国光明出售半数股权

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透惠灵顿10月16日 - 新西兰最大肉联企业Silver Fern Farms的股东周五投票同意中国国有企业光明食品(集团)收购该公司半数股权，从而使中方企业在这个大型肉类市场暨重要出口国中获得立足之地。
这家新西兰牛羊肉出口商上个月表示，将以2.61亿新西兰元(1.78亿美元)的价格向食品加工企业上海梅林 (600073.SS)出售半数股权，此举可使其获得偿债资金，同时也有助于增加对中国的出口。上海梅林是光明食品集团旗下子公司。
Silver Fern Farms在公告中称，交易料于2016年3-6月间完成，并且获得80%股东的投票支持。
Silver Fern Farms为农户所有的联营企业，在新西兰牛羊肉出口市场的占有率约为27%，但目前受到羊肉价格下降的打击，且难以进一步打入那些日益增长的出口市场。
新西兰是全球第一大羊肉出口国，也是海外第五大牛肉供应国。以出口金额计，截至6月份的一年中，该国约有三分之一的出口为对华出口。
本宗交易需要获得中国监管机构以及新西兰海外投资办公室(Overseas Investment Office, OIO)的批准。OIO为监管外资购买新西兰敏感资产的机构。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。