新西兰Silver Fern Farms股东同意向中国光明出售半数股权

路透惠灵顿10月16日 - 新西兰最大肉联企业Silver Fern Farms的股东周五投票同意中国国有企业光明食品(集团)收购该公司半数股权，从而使中方企业在这个大型肉类市场暨重要出口国中获得立足之地。

这家新西兰牛羊肉出口商上个月表示，将以2.61亿新西兰元(1.78亿美元)的价格向食品加工企业上海梅林 (600073.SS)出售半数股权，此举可使其获得偿债资金，同时也有助于增加对中国的出口。上海梅林是光明食品集团旗下子公司。

Silver Fern Farms在公告中称，交易料于2016年3-6月间完成，并且获得80%股东的投票支持。

Silver Fern Farms为农户所有的联营企业，在新西兰牛羊肉出口市场的占有率约为27%，但目前受到羊肉价格下降的打击，且难以进一步打入那些日益增长的出口市场。

新西兰是全球第一大羊肉出口国，也是海外第五大牛肉供应国。以出口金额计，截至6月份的一年中，该国约有三分之一的出口为对华出口。

本宗交易需要获得中国监管机构以及新西兰海外投资办公室(Overseas Investment Office, OIO)的批准。OIO为监管外资购买新西兰敏感资产的机构。(完)