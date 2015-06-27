上海自贸区拟允许企业限额内自主进行跨境资本项目交易--官员

路透上海6月27日 - 中国国家外汇管理局副局长方上浦周六称，上海自贸区将先行先试人民币资本项目可兑换，计划根据企业的情况设定额度，允许在额度内自主进行跨境的资本项目交易，与投融资有关的资金进出、汇兑不受限制。

方上浦在2015年陆家嘴论坛期间称，外管局正在积极地研究落实国务院对自贸区改革创新新政策当中涉及到外汇管理方面的要求，特别是试点资本项目限额内可兑换。且经过国务院批准后将有完整的做法，包括企业的门槛条件、企业自律的要求、监控分析手段的跟进等。

他并谈到，正在研究宏观审慎管理的试点。考虑在分帐核算单元内的企业金融外债可以按照一定的比例进行，比如说净资产或者资本金的比例，自主的进入境外的资金，同时可以选择相应的结汇。

目前，国家外管局已经在深圳的前海，江苏的张家港以及北京的中关村等试行了外在审慎、自律的改革试点。

方上浦认为，上述试点政策经过一定的程序批准实施，将是一个比较大的突破，统一中外资企业资本管理的政策，试点企业都可以在宏观审慎管理的框架下根据比例自律原则借用外债，通过境内外的资金进行融资，同时也降低境内企业的融资筹资的成本。

中国央行上周发布的《人民币国际化报告》指出，将进一步拓宽人民币跨境投融资渠道，稳妥扩大境内企业境外借用人民币试点范围。（完）

(发稿 李铮；审校 林高丽)

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