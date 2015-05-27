新航称正在调查飞上海航班双发动机短暂失效一事

特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透新加坡5月27日（记者 Siva Govindasamy） - 新加坡航空公司(SIAL.SI)周三称，正在调查一架执行SQ836航班的空客A330-300飞机的两个发动机在飞行途中暂时失效的原因。
这起事件发生在5月23日，当时从新加坡飞往上海的SQ836航班在飞行途中遭遇恶劣天气，这架航班上载有194名乘客和机组人员。
“两个发动机出现了暂时失效的情况，飞行员按照操作程序正常重启了发动机，”新航在声明中称。
该公司还称，该航班在上海安全着陆，随后进行检查并未立即发现发动机存在“异常”。
罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）(RR.L)称，公司正在向新航提供“支持和技术援助”。空客(AIR.PA)表示，正在与新航及罗尔斯·罗伊斯联系，以确定发动机失效的原因。
新加坡航空事故调查局（SAAIB）没有立即表示是否对此事展开调查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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