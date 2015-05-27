新航称正在调查飞上海航班双发动机短暂失效一事

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Siva Govindasamy
路透新加坡5月27日 - 新加坡航空公司 周三称，正在调查一架执行SQ836航班的空客A330-300飞机的两个发动机在飞行途中暂时失效的原因。
这起事件发生在5月23日，当时从新加坡飞往上海的SQ836航班在飞行途中遭遇恶劣天气，这架航班上载有194名乘客和机组人员。
“两个发动机出现了暂时失去动力的情况，飞行员按照操作程序正常重启了发动机，”新航在声明中称。
该公司还称，该航班在上海安全着陆，随后进行检查并未立即发现发动机存在“异常”。
罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce） 称，公司正在向新航提供“支持和技术援助”。空客 表示，正在与新航及罗尔斯·罗伊斯联系，以确定发动机失效的原因。
新加坡航空事故调查局（SAAIB）没有立即表示是否对此事展开调查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
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