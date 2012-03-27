新航A380飞机遇引擎故障被迫返航

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透新加坡3月27日电---周二早些时候，新加坡航空公司(SIA)的一架空客A380飞机因引擎故障被迫返回新加坡。
新航女发言人称：“因机组人员报告飞机四台引擎之一出现故障，从新加坡飞往法兰克福的SQ26航班在起飞後2小时55分左右被迫返航。”
她补充道，这架在新加坡当地时间00时05分(1605 GMT)起飞的航班已经平稳降落，受影响的乘客已搭乘另一航班离开新加坡飞往法兰克福。
新航称，机组人员报告飞机的一个发动机出现喘振，随後将在咨询发动机制造商劳斯莱斯公司(Rolls-Royce) (RR.L)意见後对该发动机进行彻底检查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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