（修正）东南亚国家着眼增强海上侦察能力

（修正标题和内文中的错字）

路透新加坡2月18日（记者 Siva Govindasamy） - 新加坡航展上的业内人士称，东南亚间谍飞机和侦察平台市场方兴未艾，该地区多国在南海与中国展开竞争，且这些国家间也相互竞争。

行业消息人士称，随着海上巡逻机和情报搜集平台变得日益重要，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南都在向供应商寻求信息。

一些设备是为了反海盗、渔业保护或灾害应对等传统活动之需，但是中国在该地区海域问题上日益强硬，这让各国防卫决策者对此越来越重视。

“他们原来并不知道中国正在建设人工岛，”一名经常与该地区海军沟通的行业消息人士称。“他们也不了解中国已经建设了一条飞机跑道或是设置了导弹发射器。他们现在想要解决这个问题。”

中国最近一直在其在南海所控制的岛礁上建设飞机跑道和其他基础设施。

该地区紧张局势升温正在推动对先进雷达、探测器和其他情报、监视与侦察（ISR）设备的需求。

“大家不相信他们的邻居，资源和领土诉求需要其清楚了解对方在干什么，而非战争的军事行动需要非常了解情况，”美国航天咨询机构Teal集团分析部门副总裁Richard Aboulafia称。

“当然，团体、军队和非政府武装组织在电子应用方面较以往更加活跃，这意味着各国需要利用ISR进行监视。”

参加新加坡航展的制造商们展示了他们自己的产品，包括空客(AIR.PA)和波音(BA.N)，也有来自印尼和日本的后起之秀。

然而，防卫预算捉襟见肘意味着很多国家只能关注价格较低的选择。

波音展示了基于庞巴迪商务机的简化版P-8波塞冬海上巡逻机--海上侦察飞机（MSA）。

印尼国有航空企业PT Dirgantara Indonesia展示了空客授权制造的进行海上巡逻的Casa CN235。（完）