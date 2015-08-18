亚洲国家拟追查海外未申报资产 新加坡财富管理业如坐针毡

图为透过放大镜看到的新加坡元及其他国家货币。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡/雅加达8月18日 - 在全球迈向税务讯息分享的潮流中，新加坡财富管理经理早已感受重重压力，但眼下他们面临了更加迫在眉睫的风险--印尼、印度等亚洲国家，准备追查存放在低税率的新加坡未申报资金。

印尼政府正考虑对愿把海外资金汇回国内的个人实施租税特赦。印尼是新加坡财富资产管理业务的主要来源。印尼称其本国人士光是存放在新加坡的资金就有2,250亿美元。

“印尼在新加坡私人银行业务的占比为30-50%，”新加坡一位顶尖全球财富管理的银行家对路透说。另外一位银行界人士说：“客户们很担心，频频对此提出询问；(在此同时)会计和律师事务所也在向客户招手，想为他们设计交易架构。”

基于保护客户机密的规定，这两位人士均不愿具名。

上述第二名银行人士说，有一个客户还考虑是否直接把财富赠与正要取得新加坡国籍的子女。

新加坡是亚洲以资产计第二大离岸中心，规模仅次于香港。由于政治及经济稳定，加上低税负以及法律规范，造就新加坡繁盛的金融中心地位。根据德勤(众信, Deloitte Touche)数据，新加坡银行业管理的私人客户资产达到4,700亿美元。

新加坡金管局已经表示，其拥有一套严格的机制来打击洗钱，若有人违法，金管局将采取严厉行动。据知情人士称，金管局官员一直在询问私人银行，是否听到客户对信息共享机制有什么担忧。金管局未就此置评。

新加坡财政部发言人说，财政部指出，新加坡需要先签署双边协议，然后才会自动共享数据，并且这些协议将取决于伙伴国家拥有“强有力”的法律框架，来保持信息的机密性，而且“只将信息用于税收目的”。

全球离岸中心图表：link.reuters.com/tuh45w

**压力越来越大**

印度也在试图加大审查本国居民的未申报财富。这些财富据估计高达3,400亿美元。

据路透本月稍早的一篇报导称，印度证券交易委员会(SEBI)已要求国际私人银行业者在委员会登记其海外分支是否在印度招揽生意。

如果这些银行同意登记，则SEBI可能会要求他们披露客户信息。

“这些调整显然会令财富管理经理的工作更加复杂。(他们)将必须考虑每位高净值客户的住处和法定住所，”EY Advisory的财富和资产管理合伙人Mark Wightman说。

对于印尼和其他国家的本地银行而言，新加坡私人银行所面临的压力正是他们在本国的机遇。

但对于新加坡的银行来说，朝数据共享迈进意味着他们之前的模式将发生彻底的改变。现在的业务模式主要依赖于他们能够在低税负环境下严格保证客户隐私。

但专家认为，得益于强大的法律制度、安全性以及大量的财富管理人才，新加坡仍将是富有魅力的离岸财富管理中心。(完)

(编译 李婷仪/汪红英；审校 张明钧/王兴亚)

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