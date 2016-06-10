新加坡贸工部长称英国退欧不利于全球复苏

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透墨西哥市6月9日 - 新加坡贸工部长林勳强周四表示，英国公投若决定离开欧盟，将对英国造成重大冲击，且对全球经济没有好处。
在墨西哥市接受专访时，林勳强称他和同僚在6月23日英国公投前一直关注情势发展。
“若英国公投结果为退出欧盟，我认为对于英国而言长期后果将特别严重，”林勳强指出。“若论及全球经济复苏，肯定不会是正向发展。”
部分支持退出欧盟的人士辩称，若英国果真退出欧盟，则新加坡这个以港口为主体、高度仰赖自由贸易的小国，可能可以做为英国的成功借鉴模式。
然而林勳强的评论显示质疑英国退欧好处的国家又多了一个。
林勳强补充称，亚洲国家今年将会达成国内生产总值(GDP)成长1-3%的目标，但他称存在一些风险。
“整体而言，风险更加偏向下行，因为观察第一季全球经济成长态势，可知全球经济复苏力道并不如我们预期的强。”(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。