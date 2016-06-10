新加坡贸工部长称英国退欧不利于全球复苏

路透墨西哥市6月9日 - 新加坡贸工部长林勳强周四表示，英国公投若决定离开欧盟，将对英国造成重大冲击，且对全球经济没有好处。

在墨西哥市接受专访时，林勳强称他和同僚在6月23日英国公投前一直关注情势发展。

“若英国公投结果为退出欧盟，我认为对于英国而言长期后果将特别严重，”林勳强指出。“若论及全球经济复苏，肯定不会是正向发展。”

部分支持退出欧盟的人士辩称，若英国果真退出欧盟，则新加坡这个以港口为主体、高度仰赖自由贸易的小国，可能可以做为英国的成功借鉴模式。

然而林勳强的评论显示质疑英国退欧好处的国家又多了一个。

林勳强补充称，亚洲国家今年将会达成国内生产总值(GDP)成长1-3%的目标，但他称存在一些风险。

“整体而言，风险更加偏向下行，因为观察第一季全球经济成长态势，可知全球经济复苏力道并不如我们预期的强。”(完)