焦点：新加坡金管局意外放宽政策 因增长停滞且前景趋淡

路透新加坡4月14日 - 新加坡金管局周四意外放宽政策，因第一季经济增长停滞不前，并且全球需求疲软，也令依赖贸易的新加坡经济前景黯淡。央行此举导致坡元跌至八个月低点。

新加坡经济成长面临困境，因同时面临出口大幅下滑、制造业不景气和低通胀等负面因素，这种不利组合已经促使全球很多央行采取大举宽松政策的手段，以期恢复经济成长动能。

这是金管局15个月来第三次放宽政策。金管局称，将把坡元名义有效汇率(NEER)区间升值斜率设定为零，自2016年4月14日开始实施，由此转为中性政策立场。

这是金管局自全球金融危机以来首次转为“中性”立场，之前采取的是坡元温和逐步升值的路径。

“转向中性立场的举动令人意外，金管局预计今年经济成长更加放缓而作出这个回应，”澳新银行资深汇市分析师Khoon Goh说道。

“我认为，全球经济持续面临下行风险、美元走软、和人民币有效汇率下跌，很可能也促使了金管局这次放宽政策。”

新加坡通过调整汇率而非利率来管理货币政策，因为该国贸易流动规模远超其2,900亿美元的经济规模。

在全球需求迟滞和低通胀的背景下，金管局去年两度放宽货币政策，其中一次是在2015年1月未事先安排的政策会议上。近几个月外部形势恶化，也促使美国联邦储备委员会(美联储，FED)暗示未来升息将更加谨慎。

**黯淡前景**

“新加坡今年经济扩张速度料比去年10月政策评估时预期的更慢，”新加坡金管局在半年度政策声明中称。

“今年核心通胀的回升态势应该也比此前的预期更加和缓，”金管局称。

周四公布官方数据显示，新加坡第一季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率为持平，为六年来最差表现。2015年新加坡经济增长2%。

新加坡制造业也因全球油价下跌而受创。油价下跌打压了对新加坡石油钻机行业的需求。

“我认为这是正确的政策行动。增长绝对在减弱，”瑞士信贷分析师Michael Wan表示。

**坡元大跌**

路透调查访问的分析师之前大多预期，金管局这次将维持其基于汇率的货币政策不变；但有些分析师也预期会放宽政策，因出口和制造业疲弱。

金管局的决定遭到了坡元空头的猛击，坡元兑美元跌至3月29日以来最低1.3636坡元，并创下去年8月以来的最大跌幅。

分析师预计，鉴于疲软的增长前景，加上新加坡最大贸易伙伴--中国增长放缓，坡元将进一步下跌。

令人担心的是，在周四的政策行动后，新加坡国内借贷成本出现飙升，1年期掉期利率上升8个基点至1.42%。

坡元走软会给国内利率带来上行压力，因投资者将寻求更高的收益以弥补持有走贬坡元的损失。

“总体而言，我们预计今明两年新加坡经济将以仅为2%的低速增长，”凯投宏观的资深经济学家Daniel Martin说。

“短期来看，不断上升的利率将抑制经济增长。新加坡利率密切追随美国联邦基金利率。”(完)