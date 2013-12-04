从铁矿石到鸡蛋 亚洲商品定价话语权与日俱增

图为一名男子站在上海黄浦江的一艘船上，旁边是浦东陆家嘴金融区。 REUTERS/Aly Song

* 连串新期约问世，将协助发展本地定价及本地市场

* 新的期约有助于巩固人民币计价商品交易

* 全球各交易所将商品交易作为人民币可兑换性的试金石

撰稿 Manolo Serapio Jr/ Melanie Burton 编译 张明钧/张若琪

路透新加坡12月4日 -从铁矿石到鸡蛋，亚洲新推出的大宗商品衍生品正吸引着全球各大交易所投入，他们希望从不断增加的交易量及定价指标可能从西方转向东方的趋势中撷取获利。

亚洲长期以来是原物料需求增长最快的地区，但是多数原物料的定价却以布兰特原油、伦敦金属交易所期铜、或纽约期棉等为基准。

如今中国及印尼正在推出相关政策及产品，旨在削减西方在商品定价方面的主导地位，迫使亚洲以外的交易所运营商要么收购本地同业，要么在该地区建立自己的交易所。

新加坡交易所(SGXL.SI)衍生品部门主管Michael Syn表示，“亚洲形成价格的能力肯定会不断改善。”

“这一天迟早会来到，亚洲市场将不用再等待伦敦或美国开市。未来将会有亚洲时段的价格，这很自然，因为所有消费者都在这里。”

设定指标价格将增加期货及互换市场的深度与流动性，从而改善亚洲时段的价格发现能力。

估算中国商品需求的互动式图表，请点选：(link.reuters.com/nem89t)

举例而言，亚洲每日原油消费量达3,000万桶，占全球需求的三分之一，但这些原油的价格几乎都以北海布兰特原油期约作为基准。这意味着若苏格兰沿海的油田停摆，中国可能得为其原油需求付出更高代价。

中国今年推出了六种大宗商品期货：焦煤及动力煤、沥青、铁矿石、短粒米及鸡蛋，当中多数期货的成交量相当可观。

印尼希望期在锡的价格上有更大的话语权，其为全球最大的锡出口国，但全球的锡价指标却是伦敦金属交易所的期约。

印尼8月强制所有锡锭出口商在付运之前将实货金属在国内交易所进行交易，藉以提升价格并打击非法采矿。

印尼商品暨衍生品交易所(ICDX)的成交量因而增加两倍有余，该交易所并计画在明年推出一种期货合约。

目前有两项亚洲商品期货价格是属于全球指标，其一为东京橡胶期货，其二则是马来西亚棕榈油期货，这两项商品主要在亚洲生产及消费。

新合约在一定程度上反映出，中国在强化人民币在全球贸易中的地位，让其成为可以替代美元的货币。

全球各交易所都意识到了这种战略。分析师多预期在2020年之前将可见到人民币自由兑换。在此之前，交易流动性可望出现爆炸性成长，全球交易所将从中受益。

“世界上规模极大的商品交易所目前正在哪里孕育？在大连，还有上海。”汇丰(HSBC)商品及结构型交易金融全球主管Jean-Francois Lambert表示。

“如果(人民币)可以自由兑换，那么中国突然间就具备了大型商品交易所，及全球最强势的货币之一。”他说。

**着眼于流动性增加**

全球各个交易所指望亚洲交易量扩大，因此目前正在亚洲地区设立营业据点。

洲际交易所(ICE)集团(ICE.N)11月19日指出，将以1.5亿美元买下新加坡商业交易所(SMX)，在亚洲取得交易和清算的基础设施。

“我们认为在亚洲进行的能源交易将比目前增加，希望做好准备，迎接那天的到来。”ICE财务长ScottHilL在上述收购案宣布后不久表示。

日本经济新闻上周五报导，东京工业品交易所(TOCOM)正和芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)洽商，将建立全球第一个液化天然气期货市场。

去年以22亿美元买下伦敦金属交易所(LME)的香港交易所(0388.HK)，也押宝亚洲的成交量成长将为其带来良好的报酬。

上海期货交易所7月开通夜场交易，使该交易所黄金交易量激升至纪录高位。上期所上周指出，计划12月延长工业金属交易时段，以利于吸引全球交易。

铁矿石方面，大连商品交易所交投最活络的5月铁矿石合约自10月18日推出以来，月成交量达到了1.21亿吨以上，这几乎是新加坡交易所10月份所有铁矿石掉期交易量的七倍。

“我们相信，假以时日，中国在大宗商品市场的发展将和欧美一样，拥有一个有套利机会、存储、物流等等的内部市场，”全球能源贸易商摩科瑞(Mercuria)执行长及共同创办人Marco Dunand表示。(完)

(译文审校 张涛)

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