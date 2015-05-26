淡马锡旗下丰树将关注一二线城市商业地产投资机会

路透上海5月26日 - 尽管中国经济正在减速，新加坡国有投资机构淡马锡控股旗下全资子公司丰树产业私人公司高层表示，看好中国城镇化发展及国内居民对品质化生活的需求，未来丰树将持续关注一二线城市的投资机遇，包括物流、办公楼及零售物业等各类资产。

丰树中国及印度区域首席执行官郭光明在参加一新闻会时对记者表示，目前中国一线城市中心地区的土地储备已越来越少，未来商业地产将逐渐向非中心地区布局。

丰树已将其旗舰零售项目，亦是新加坡最大购物中心“怡丰城”引入中国，西安和佛山南海的怡丰城分别在2011年和2014年开业。第三个怡丰城项目--上海怡丰城近日亦启动招商，已签约面积占可租面积的四分之一，三个月内还有三成面积将完成签约，上海怡丰城预计明年9月开业，与上海怡丰城比邻的还有由七幢办公楼组成的上海丰树商业城项目。

郭光明表示，“这两个项目共同组成了集团迄今在中国单体投资额最大的房地产项目，印证了我们致力在中国发展的承诺。”

丰树产业私人公司侧重于房地产开发、投资和资本管理。截止3月底，其自有和托管的办公楼、物流、住宅、零售等项目价值284亿坡元，目前集团管理着丰树物流信托(MAPL.SI)、丰树大中华商业信托(MAPE.SI)等四只新加坡上市的房地产投资信托(REITs)和六只私募房地产基金。

目前丰树在中国及香港地区的自有及托管资产总额约100亿坡元，部分由丰树大中华商业信托投资管理。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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