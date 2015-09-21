新加坡在亚太区风险评级排名最高 中国居第九位--报告

路透香港9月21日 - 独立顾问机构--牛津经济研究院（Oxford Economics）与风险顾问机构Control Risks周一共同发表的报告指出，新加坡在亚太区风险评级中排行首位，风险最低，中国则排行第九；而在大部分亚太区市场中，经济风险较政治风险对评级方面的影响更大。

该两机构首次发布的亚太地区风险评级，排名首五位的依次为新加坡、新西兰、澳洲、文莱及台湾。评级愈高，风险愈低。计算评级比重的因素包括债务违约、汇率变动、贸易信贷风险、政治稳定性、意识形态及国际关系、商业环境及国家安全的展望等。

报告指出，大部分亚太区市场其经济风险较政治风险对评级方面的影响更大，不过在某些国家例如马来西亚及泰国，政治不稳定是明显的下行风险。

“中国经济硬着陆的可能或投资者情绪的转变，对区内经济前景均是非常切实的风险。”牛津经济研究院CEO兼首席经济师Adrian Cooper称。

＂然而部分经济体将会较其他（经济体）能较好地抵御风浪。政治不稳定及现时的政策，令不少亚洲经济体在增长明显滑坡的前景下更易受伤害。＂他说。

中国在亚太区风险评级中排行第九，全球则排行55，得分为4.3（10分为最高风险）。排行首五位的得分介乎2.0-2.8。

牛津经济研究院预估中国未来五年的经济增长将放缓至5-7%，而Control Risks认为，未来6-18个月，将是中国在政治及政策选择方面的关键时期，而这将影响其未来的经济及政治风险评级。（完）