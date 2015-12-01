新加坡将与中国在人民币使用上展开更多合作

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新加坡12月1日 - 新加坡金管局周二称，在国际货币基金组织(IMF)将人民币纳入其特别提款权(SDR)货币篮子后，金管局致力于在新加坡和东南亚增加使用人民币方面与中国展开合作。
周一IMF一如预期，同意将人民币纳入SDR货币篮子，这是中国争取作为一个全球性经济体而获得承认的努力取得的一项胜利。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。