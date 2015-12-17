新加坡海峡发生撞船事故 沉没货船上仍有六名船员下落不明

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透新加坡12月17日 - 周三在新加坡海峡沉没的货船上的六名船员仍下落不明。该货轮在周三20时14分（1214 GMT）与一艘化学品运输船相撞。
这艘名为Thorco Cloud的货船上有12名船员，由丹麦船运公司Thorco Shipping运营并悬挂安提瓜和巴布达国旗，船上运载560吨船用燃料油。
新加坡海事及港务管理局（MPA）称，警察海岸卫队在MPA的协助下成功救起五名船员，化学品运输船救起另一名船员，获救船员被送往新加坡中央医院留观。
MPA一名新闻发言人称，仍在继续搜救六名失联船员。
MPA称，事故发生在巴丹岛西北6海里的印尼水域，在开曼群岛注册的Stolt Commitment号化学品运输船仅轻微受损，状况稳定。
MPA表示，印尼当局也已开始搜救行动，新加坡方面已准备提供必要的协助。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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