新加坡海峡发生撞船事故 沉没货船上仍有六名船员下落不明

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡12月17日 - 周三在新加坡海峡沉没的货船上的六名船员仍下落不明。该货轮在周三20时14分（1214 GMT）与一艘化学品运输船相撞。
这艘名为Thorco Cloud的货船上有12名船员，由丹麦船运公司Thorco Shipping运营并悬挂安提瓜和巴布达国旗，船上运载560吨船用燃料油。
新加坡海事及港务管理局（MPA）称，警察海岸卫队在MPA的协助下成功救起五名船员，化学品运输船救起另一名船员，获救船员被送往新加坡中央医院留观。
MPA一名新闻发言人称，仍在继续搜救六名失联船员。
MPA称，事故发生在巴丹岛西北6海里的印尼水域，在开曼群岛注册的Stolt Commitment号化学品运输船仅轻微受损，状况稳定。
MPA表示，印尼当局也已开始搜救行动，新加坡方面已准备提供必要的协助。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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