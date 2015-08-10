来宝集团帐务清誉保卫战即将面临重要关头

路透新加坡8月10日 - 亚洲大宗商品贸易龙头--来宝集团(NOBG.SI)先前遭沽空机构质疑会计实务有问题，来宝周一稍晚将针对部份资产估值方式公布一份外部报告，这份报告将关系到来宝能否保住投资级债信评等。

Iceberg Research在2月中首先指控来宝利用会计手段，大幅灌水资产价值达数以十亿美元计，误导市场。从那之后，来宝股价已腰斩，债券也下跌。

标准普尔6月时将来宝评等展望由“稳定”降至“负向”，并称主要疑虑在于来宝对长期供应合约的估值。

若评等遭调降，来宝将跌至投资级以下，而投资级评等对于大宗商品贸易商尤为重要，因为贸易商的利润十分微薄，且极为依赖银行提供业务融资。

“大宗商品贸易商多年来饱受不透明问题之苦，就像其他企业一样，如果透明度改善，提高讯息揭露，市场对来宝的评价多少会比现在更友善，”Religare Capital Markets分析师Nirgunan Tiruchelvam指出。

“透明度是市场会重视的一项价值。”

大宗商品价格走弱也让来宝前景转趋黯淡。

来宝去年营收达860亿美元，但这家总部位于香港的公司也成为得为其帐务辩护的亚洲大型企业之一，这行动将会带来相当持久的后果。来宝委托普华永道对会计实务进行审核，试图给该问题划上句号。

该公司将财报及普华永道的审核报告提前于周一稍晚公布，之后将召开分析师会议；周一为新加坡公共假期。

来宝集团五年期违约互换及股价表现图表：link.reuters.com/jyv74w

来宝已经驳斥相关指控，该指控先是由Iceberg提出，之后其他人随之呼应，包括做空专家Muddy Waters，他们声称公司得要扩大仰赖公允价值成长以提振获利，并称将提供更多财报细节。

去年该公司登录46亿美元大宗商品合约及金融工具的未实现公允价值利得，相当于其整体股本的90%。

来宝最大股东--持股约两成的Richard Elman呼吁投资人对公司有信心，而持股9%、来宝第二大股东中国投资有限责任公司则表示，将支持来宝的业务。(完)

(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 高琦/李春喜)

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