星展银行称目前是扩大人民币波幅区间的好时机

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月23日 - 中国央行高层有关最近将扩大人民币波幅的言论引发市场热议，而星展银行(DBS) (DBSM.SI)财资市场部高级副总裁王良享称，目前正是扩大人民币波幅区间的好时机。
他在报告中称，中国资本账户加快开放是趋势，资金比较频繁进出将会是常态，以现时1%的上下浮区间与国际货币相比似乎不足。
“第一季中国增长仅为7.7%，而且股市气氛牛气不足，通胀又偏低，此时加大波幅区间，似乎不会引致大量短期投机意欲，是一个颇好的时机。”报告称。
王良享并称，当人民币需求特别强而市场汇价触及强方时，央行须在市场卖人民币，买外币(应该大部分是美元)以保持人民币汇价停留于区间内。央行卖出人民币，等于向市场注资，需要发行央票收回剩余流动性，此就是所谓的「冲销」。而央行冲销可能推高利率，若不冲销则可能使资金泛滥，推高通胀，二者皆增加外汇储备。
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲17日在华盛顿的IMF研讨会后表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波幅区间。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。
中国股市沪综指周二收挫2.6%创近一个月最大单日跌幅，今日公布的中国4月汇丰PMI初值回落，令原本预期经济或于二季度加速复苏的市场感到失望。港股恒生指数.HSI收亦挫1.08%。(完)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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