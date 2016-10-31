星展集团第三季净利小幅增加 但坏帐费用大增

路透新加坡10月31日 - 星展集团控股(DBSM.SI)公布第三季净利小幅增加，符合市场预期，但其在石油及天然气行业曝险部位坏帐费用大增。

随着离岸服务业信贷因油价冲击而风险加剧，新加坡银行业越来越难获利。油价走低了将近两年，直到今年初才见缓和。

DBS称，9月底为止的第三季净利为10.71亿坡元(7.68亿美元)，上年同期为10.66亿坡元。

路透调查平均预估获利为10亿坡元。

但第三季债务费用大增至4.36亿坡元，上年同期为1.78亿坡元。

同业对手华侨银行(OCBC.SI)公布的第三季获利增加5%，大华银行 (UOBH.SI)季度获利则是下滑8%。(完)