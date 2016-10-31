星展集团第三季净利小幅增加 但坏帐费用大增

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月31日 - 星展集团控股(DBSM.SI)公布第三季净利小幅增加，符合市场预期，但其在石油及天然气行业曝险部位坏帐费用大增。
随着离岸服务业信贷因油价冲击而风险加剧，新加坡银行业越来越难获利。油价走低了将近两年，直到今年初才见缓和。
DBS称，9月底为止的第三季净利为10.71亿坡元(7.68亿美元)，上年同期为10.66亿坡元。
路透调查平均预估获利为10亿坡元。
但第三季债务费用大增至4.36亿坡元，上年同期为1.78亿坡元。
同业对手华侨银行(OCBC.SI)公布的第三季获利增加5%，大华银行 (UOBH.SI)季度获利则是下滑8%。(完)
(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。