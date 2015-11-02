星展银行第三季净利优于预期 因净息差触及四年高位

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡11月2日 - 新加坡最大银行--星展银行(DBSM.SI)周一公布，第三季净利增长6%，优于预期，因净息差触及四年高位。
7-9月净利为10.7亿坡元(7.6148亿美元)，高于路透调查六位分析师平均预计的9.94亿坡元；上年同期为10.1亿坡元。
尽管新加坡银行业因银行间同业拆借利率上升而普遍录得优于预期的获利，但经济低迷及与中国相关贸易融资业务疲软，已使贷款业务增长放缓，加剧了未来获利走疲的风险。
星展银行息差第三季升10个基点，至1.78%。息差是指贷款收入及融资成本之间的差额。
星展银行称，以坡元计价的贷款使7-9月净利息收入较上年同期增长13%。
该银行采取数项措施进一步减少新加坡和香港的高成本储蓄业务；这两地是星展银行两个主要利润中心。
第三季星展银行为交易收入提列了5,000万坡元拨备，因对其店头交易衍生品的合理价格进行“融资估值调整”。
新加坡银行业获利放缓，因经济迟滞、地产市场疲弱及贸易融资业务疲软，导致贷款增长减速。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。